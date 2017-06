Kaia Kanepi Delfile: tunnen end igas mõttes väga hästi

Kaheaastase pausi järel Wimbledoni tennisepühamusse naasnud Kaia Kanepi tõdes, et muruväljakul mängimine pakub talle endiselt suurt rõõmu.

Kanepi alistas täna kvalifikatsiooni avaringis hollandlanna Lesley Kerkhove 6:1, 7:5. „Tundsin end hästi – ei saanudki kuidagi aru, et pole tükk aega suurtel turniiridel kaasa löönud. Aga parema ülevaate seisundist saab, kui tuleb mängida mitu päeva järjest. Täna olid ka pallivahetused väga lühikesed, eriti joosta ei saanudki,“ sõnas Kanepi Delfile ja Eesti Päevalehele, kinnitades, et pikalt vaevanud tervisemured teda praegu mingil moel ei vaeva.

Endine Eesti esireket, nüüd aastase võistluspausi järel maailma edetabelis 544. kohal asuv Kanepi ei aseta endale kohe liiga suuri kohustusi. Kuid üht ütles ta küll: „Arvan, et igaüks, kes juba kvalifikatsiooni mängima tuleb, mõtleb põhitabelisse pääsust. See on ka minu esimene eesmärk. Kui õnnestub, siis vaatame edasi. Igatahes tunnen end praegu igas mõttes väga hästi.“

Põhitabelisse ehk 128 sekka pääsust lahutab Kanepit veel kaks võitu. Teises ringis kohtub ta homme WTA 166. numbri, Austraaliat esindava Arina Rodionovaga.

Wimbledon on French Openi kõrval üks kahest suurturnirist, kus Kanepi jõudnud kaks korda (2010 ja 13) veerandfinaali.