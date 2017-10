Kaia Kanepi alustas Kremli karikat ülikindla võiduga

Tennisist Kaia Kanepi (WTA 110) pidas pärast üliedukaks kujunenud US Openi Suure slämmi turniiri esimese mängu ning alustas Moskvas toimuvat kõrgetasemelist WTA turniiri Kremli Cupi ülikindla võiduga.

Kanepi alistas Moskva tippturniiri kvalifikatsiooni avaringis 22-aastase ukrainlanna Olga Iantšuki (WTA 261.) kõigest 56 minutiga 6:2, 6:1.

Mängu selgelt valitsenud Kanepi lõi kaks ässa, realiseeris pooled oma murdepallidest (6/12) ja võitis mängu üldpunktidest 60%. Vastane sai vaid ühe murdevõimaluse ja kasutas selle avaseti keskel ka ära.

Põhitabelisse pääsuks on vaja võita kolm matši, Kanepi järgmiseks vastaseks on serblanna Ivana Jorovic (WTA 194.). Eestlannal on ühtlasi eelvõistlusel kõrgeim asetus.

Kaia Kanepi - Olga Iantšuk KÕIK! Avaringi mäng oli Kanepi jaoks kerge jalutuskäik - eestlanna võitis Iantšuki 56 minutiga 6:2, 6:1. Kanepil kaks matšpalli seisul 40:15. 5:1. Kanepi on võidu lävel. Statistika: 4.1. Kanepi murrab taas vastase pallingugeimi. Eestlanna saab murdepalli. 3:1. Kanepi hoiab servigeimi. Kanepi juhib oma servil 40:30. 2:1. Ukrainlanna suudab üle tüki aja oma servigeimi hoida. 2:0. Kanepi hoiab oma servigeimi. 1:0 Kanepi alustab ka teist setti murdega! 6:2. Kanepi võitis avaseti 29 minutiga. 5:2. Kanepi murrab taas! Ukrainlanna on oma servil taas hädas, 30:40... 4:2. Iantšuk suudab Kanepi servigeimi murda. 4:1. Kanepi murrab! Kanepi jõuab taas murdepallini - 40:30. 3:1. Kanepi hoiab pallingut. 2:1. Kanepi suudab siiski murda! Ukrainlanna suudab viigistada 40:40-le. Kanepi pääseb 40:15 ette ja saab mängu esimesed murdepallid. 1:1. Kanepi suudab samuti oma esimese pallingugeimi võita, 0:1. Iantšuk hoiab esimest servigeimi. Mäng on alanud Iantšuku servigeimiga.

Kopsaka auhinnarahaga Kremli karikaturniiril on esimese paigutusega viimasel kahel aastal samal turniiril triumfeerinud venelanna Svetlana Kuznetsova (WTA 8). TOP-20 mängijatest osalevad veel prantslanna Kristina Mladenovic (WTA 13) ja lätlanna Anastasija Sevastova (WTA 17). Põhitabeli mängud algavad teisipäevast.

Kuus aastat tagasi jõudis Kanepi Kremli karikaturniiril finaali, kus kaotas 6:3, 6:7(1), 5:7 Dominika Cibulkovale.