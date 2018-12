Kaia Kanepi alustab hooaega Australian Openiga

Gunnar Leheste reporter RUS

Kaia Kanepi oma viimases mängus US Openil Serena Williamsi vastu. Foto: SIPA/SCANPIX

Kaia Kanepi füüsilise ettevalmistuse treener Indrek Tustit kinnitas Delfile ja Eesti Päevalehele, et Eesti teine reket on otsustanud Austraaliasse sõita ja teha hooaja avavõistluse just suure slämmi turniiril.