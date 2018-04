Jürgen Zopp võitis Challengeri turniiril tuttava tuneeslase

Jürgen Zopp (ATP 137) osaleb Tuneesias 75 000 dollari suuruse auhinnafondiga tennise Challengeri turniiril. Avaringis sai ta vastaseks Tallinna Davis Cupilt tuttava tuneeslase Moez Echargui (ATP 460) ja võitis 6:3, 7:6 (3)

Zopp alustas mängu hästi ja võitles juba avageimis välja kaks murdepalli, kuid jättis need realiseerimata. Küll aga õnnestus vastane murda kolmandas geimis, teatab tennis.ee. Kuues geim oli seti pikim ja Zopp oli kahel korral oma pallingut kaotamas, aga õnneks seda ei juhtunud. Zopp murdis Echargui servi veel ühe korra ja võitis seti 6:3.

Teist setti alustasid mõlemad hästi ja võitsid esimesed geimid nulliga. Ka kolmandas geimis asus Zopp 40:0 juhtima, kuid kaotas siis viis punkti järjest. Mõõn jätkus ja peagi leidis Zopp ennast 1:4 kaotusseisust. Järgnevad geimid mängis eestlane aga hiilgavalt. Kuigi Echarguil oli kümnendas geimis kasutada kaks settpalli, õnnestus Zoppil seis viigistada ja sett kulges kiiresse lõppmängu, mille võitis eestlane 7:3.

Tasub märkida, et Zopp on sel aastal mänginud viis kiiret lõppmängu ja kõik need võitnud.

Zoppil õnnestus väga hästi esimene serv. Ässasid kogunes vaid neli (topeltvigasid kolm), kuid esimeselt servilt võitis ta punkti 80% (esimeses setis 93%!) juhtudest. Murdepallini jõudis Zopp kümnel korral ja suutis neist realiseerida neli, vastane kasutas neljast oma murdepallist ära kaks.