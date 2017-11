Jürgen Zopp tõusis ATP edetabelis, Kanepi ja Kontaveidi koht jäi samaks

Värskes ATP edetabelis tegi Eesti esireket Jürgen Zopp läbi väikese tõusu, kerkides kahe koha võrra 162.-ks.

Meeste edetabeli liidrina jätkab Rafael Nadal, kelle järel on teisel kohal Roger Federer. Aastalõputurniiril triumfeerinud Grigor Dimitriev tõusis oma karjääri kõrgeimale, kolmandale kohale.

Naiste edetabelis jäid eestlannad samadele kohtadele - Anett Kontaveit on endiselt 34., Kaia Kanepi 100. Ka tabeli tipus jäi olukord endiseks, kuigi väga pingeliseks: Simona Halepi edu on 6175 punkti juures Garbine Muguruza ees vaid 40 silma, kaugele maha ei jää ka kolmandal real asuv Caroline Wozniacki.