Jürgen Zopp saab uue võimaluse: kolmapäeval tuleb Stockholmis sakslasega korduskohtumine

Zopi kaotusnumbrid poolteist tundi kestnud matšis olid 3:6, 6:7 (2).

"Alustasin hästi. Olin veel 3:1 ees ja omasin murdepalli. Võimalus oli minna kahe breigiga juhtima, kuid siis tuli üks imepunkt, mida ma kätte ei saanud. Lasin sellest end liialt häirida ning vastane sai ka energiat juurde. Edasi kaotasin juba viis geimi järjest," rääkis Zopp.

"Teises setis jäin murdega taha, aga võtsin järgi. Kiire lõppmäng läks natuke õnnetult. Iseenesest tasavägine mäng oli. Tagajoonel olime võrdsed. Tema servis paremini, mina lasin liiga palju lolle vigu sisse."

Mida kolmapäeval, kui peetakse avaringi mäng, Zopp Otte vastu paremini teha saaks, ta täna õhtuks veel lõplikult välja polnud mõelnud. "Servima peab paremini ja vähem rumalusi tegema. Ta servis küll hästi, aga mul oli ka päris palju murdevõimalusi. Peab treeneriga rääkima, kuidas tema vastu mängida. Täna polnud mul tema vastu täpset retsepti."

Zopp vajaks Stockholmist hädasti paari võitu, et viimaste kuude negatiivne foon selja taha jätta. Pärast US Openit, kus ta langes juba kvalifikatsiooni avaringis, on ta saanud veel kaks kaotust järjest Prantsusmaal. US Openi ja esimese Prantsusmaa turniiri vahele jättis Zopp teadlikult pea kuuajase pausi.

Seotud lood: Jürgen Zopp ei pääsenud Stockholmis põhiturniirile

"Suve lõpp vajus ära ning oli juba pikemat aega rabe. Muidu hooaeg on kokkuvõttes olnud korralik. Olen teinud kaks elu tulemust ja saanud palju elu võite, aga samas ka esimese ringi kaotusi. On olnud nii õnnestumisi kui ka palju praaki. Oleks hea, kui saaks hooaja lõpus mõnel turniiril midagi ilusat korda saata," sõnas Zopp, kes pärast Stockholmi turniiri osaleb veel Baseli või Viini ning Bratislava võistlusel.