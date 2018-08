Jürgen Zopp piirdus US Openi kvalifikatsioonis ühe mänguga

Matš sai otsa ühe tunni ja kahe minutiga.

Vastase edetabelikohast ei maksa end eksitada. Tegemist on mängijaga, kes kolm aastat tagasi oli ATP reitingus 43. kohal ja neli aastat tagasi jõudis US Openil põhitabeli kolmandasse ringi. Heal päeval on Estrella võimeline näitama väga soliidset mängu.

Kui uskuda statistikat, siis tegi Estrella Zoppi vastu vaid ühe sundimata vea, lõi esimest servi 64 protsendiliselt ja realiseeris üheksast murdepallist viis. Kohtumise üldpunktid Estrella kasuks 61-43.