Jürgen Zopp: lähen tihti tugevate mängijate vastu üle üritama

Täna Stockholmi ATP turniiril Fernando Verdascole teises ringis alla vandunud Jürgen Zopp jääb siiski möödunud päevi hea sõnaga meenutama.

Zopp kaotas kunagisele maailma seitsmendale numbrile 4:6, 2:6. Mehed asuvad praegu edetabelis vastavalt 180. ja 43. kohal.

"Alustasin ise lollisti ja andsin seti algused käest ära - esimese suisa 0:4. See teeb olukorra kohe raskemaks," rääkis Zopp Delfile ja Eesti Päevalehele. "Ma ei mänginud täna head mängu. Pigem natuke rabe esitus minu poolt. Eeskäsi ei töötanud nii nagu varasemalt, tagakäsi samuti. Tugeva mängija vastu juhtub tihti nii, et lähen võibolla üle üritama. Tema mängis täna puhtalt ja hästi. Loodetavasti saan selliste tippude vastu rohkem mängida - ta on ikkagi maailmaklassi tennisist."

Zopp pidas Stockholmis neli matši - kaks kvalifikatsioonis ja kaks põhiturniiril, kuhu ta pääses pärast enda kaotust Jerzy Janowiczile nn "õnneliku kaotajana", sest enda kohast loobus vigastuse tõttu Nicolas Almagro.

"Selles mõttes ei saa ma nuriseda, et alles ma mängisin ju Futures turniiridel edetabeli kaheksanda saja meeste vastu," muigas ta. "See turniir läks mul niigi hästi. Oli õnne, et sain õnneliku kaotajana põhitabelisse ja esimesest ringist mängisin end edasi. Alati tahad kõvade mängijate vastu hambaid näidata, aga pole midagi hullu, tuleb edasi minna."

Zopp pole veel hooaega kaugeltki lõpetanud. Järgmisel nädalal on tal võistlemiseks kolm varianti - kas Prantsusmaal toimuv Challengeri turniir, kus eestlane jääb hetkel neljandana põhitabeli joone alla või Baseli ja Viini ATP 500 sarja turniirid, kus peaks alustama kvalifikatsioonist. "Pärast järgmist nädalat mängin veel kaks turniiri. Novembrini läheb ikka välja," sõnas ta.

Ühtegi numbrilist eesmärki ta endale aastalõpu edetabeliks seadnud pole. Australian Openi kvalifikatsiooni pääseb Zopp juba niigi. "Mõni aeg tagasi oli Austraalias kvalifikatsiooni pääsemine eesmärk. See on nüüd kindel. Edetabelikoha eesmärgi seadmine mind väga palju ei aita. Teen lihtsalt need kolm turniiri nii hästi, kui saan," ütles Zopp.

ATP jooksvas edetabelis on Zopp hetkel 178. real ehk eestlasele koidab uuel nädalal kahekohaline tõus.