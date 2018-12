Jürgen Zopp jätab Austraalia lahtised vahele

"Olen konsulteerinud oma taustajõududega ning vajan pikemat võistlus- ja treeningpausi," ütles 30-aastane Zopp Delfile ja Eesti Päevalehele. "Alustan hooaega jaanuari lõpu poole."

Zopp lisas, et vajab pikemat taastumisaega nii füüsiliselt kui ka vaimselt. "Olen järjest tuuritanud juba kümme aastat ja vahel on vaja karussellilt pikemalt maha tulla, et jätkata veel mitu aastat," sõnas ta, rõhutades, et jäi lõppeva aastaga rahule. "Kokkuvõttes oli aasta hea. Saavutasin karjääri parimad tulemused. Tänan kõiki oma toetajaid ja taustajõude!"

Zopp tegi oma aasta viimase võistluse novembri algul Bratislavas ATP Challenger sarja turniiril, kus kaotas avaringis venelasele Jevgeni Donskoile (tol hetkel ATP 97.). Suurtel slämmidel tegi ta oma elu parima tulemuse suvel French Openil, kus pääses kvalifikatsioonist alustades põhitabelis kolmandasse ringi. Avaringis tegi ta seejuures tuule alla maailma 14. reketile Jack Sockile.

Tallinlase aasta teine tipphetk oli juuli lõpus Gstaadis toimunud poole miljoni euro suuruse auhinnafondiga ATP 250 turniiril poolfinaali jõudmine. Sealgi alustas ta kvalifikatsioonist ja alistas järjepanu viis vastast, sealjuures teises ringis tugeva itaallase Fabio Fognini (ATP 14.).

Eesti tenniseliidu poolt kümnendat aastat järjest aasta meestennisistiks nimetatud Zopi tänavune parim edetabelikoht pärineb juuli lõpust, kui ta tõusis 96. kohale. "Pärast augustit oli kehv aastalõpp minu poolt. Eks ma pean mõtlema, millele puhkuse- ja treeningperioodil rohkem tähelepanu pöörata," põhjendas ta novembri lõpus tenniseliidu pressikonverentsi järgselt portaalile Tennisnet antud intervjuus, miks ta maailma esisajast välja langes.