Jõuline mäng kannab Kanepit ja Kontaveiti omavahelise duelli poole

Kanepi ja Kontaveit teevad maakera kuklapoolel ajalugu. Esimest korda on kaks Eesti tennisisti jõudnud ühel ja samal suurturniiril kolmandasse ringi. Ühtlasi on see mõlema jaoks Austraalia lahtiste meistrivõistluste parim tulemus, millega kumbki ei soovi mõistagi piirduda.

Teises ringis alistas Kanepi kindlalt Rio de Janeiro olümpiavõitja Monica Puigi (WTA edetabeli 58.) 6 : 4, 6 : 3. Kontaveit oli 6 : 3, 4 : 6, 6 : 3 üle Mona Barthelist (WTA 53.).

Kaht esimest ringi võib iseloomustada viiest vaatenurgast.