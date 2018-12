Johanna Konta: mehi ja naisi ei kohelda tennises võrdselt

Kuigi suure slämmi turniiridel on juba aastaid naistele ja meestele ette nähtud võrdsed auhinnarahad, leiab 27-aastane inglanna, et ala juhtidel on veel võrdsuse osas suur töö ära teha.

"Fundamentaalselt on meestel rohkem turniire kui naistel. See on selle spordiala kultuur, mis on veel vägagi meeste poole kaldu. Aastate jooksul on meeste sporti rohkem raha investeeritud. See on loomulik asi. Mida me saame loota ja mille poole kõik püüdlevad, on tõsta naiste spordi taset ja viia see tasemele, kus seda peetakse väga vaatemänguliseks ja millekski, mida imetletakse," rääkis Konta.

"Et viia see tootena võrdsele mänguväljale, müüa seda võrdselt meestega, nõuab praeguste arusaamade ümberkujundamist."

Praegune maailma 37. reket alustas uue hooaja ettevalmistust uue treeneri, Vene juurtega prantslase Dimitri Zavialoffi käe all. Esimese turniiri tegid nad koos oktoobris Moskvas, kus Konta jõudis poolfinaali ja kaotas seal Daria Kasatkinale (WTA 14.).

Enne aasta esimest suure slämmi turniiri Melbourne'is (algab 14. jaanuaril) osaleb Konta eelturniiridel Brisbane'is ja Sydneys. Samadele turniiidele on end üles andnud ka Eesti esinumber Anett Kontaveit.