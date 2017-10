Järjekordne kaotus: Anett Kontaveit alistus Linzis maailma 105. reketile kahes setis

Neljandat asetust omanud Kontaveit jäi avasetis kiiresti 1:4 kaotusseisu, kuid võitis siis neli geimi järjest. Viigiseisul 5:5 murdis rumeenlanna Kontaveiti pallingu, ent eestlanna suutis koheselt samaga vastata ja viis mängu kiiresse lõppmängu, mille võitis aga Buzarnescu 10:8.



Teist setti alustas Kontaveit murdega, kuid peagi juhtis juba rumeenlanna 4:1. Maailma 105. reket jätkas kindlalt ja vormistas teise seti võiduks 6:3.

Kontaveit, kes tegi täna seitse topeltviga ja suutis realiseerida vaid 29% murdepallidest (4/14), on nüüd viimasest üheksast mängust kaotanud juba kaheksa. Kolm ässa löönud Buzarnescu kasutas tund ja 39 minutit kestnud kohtumises murdevõimalusi palju paremini - 7-st 5.



Buzarnescul tuleb teises ringis vastamisi minna kas horvaadi Ajla Tomljanovici (WTA 177) või Rio de Janeiro olümpiavõitja, Puerto Rico tennisisti Monica Puigiga (WTA 67).

Kõvakattega turniiril omab kõrgeimat asetust slovakitar Magdalena Rybarikova (WTA 28).

Anett Kontaveit - Mihaela Buzarnescu

Mängu statistika:

Kõik! Buzarnescu võitis teise seti 6:3 ja kogu mängu settidega 2:0.

3:5. Kontaveit hoiab pallingut. Rumeenlanna asub servima matši võidule.

Kontaveit juhib oma servil 40:0.

PapsLeonard: Nüüd oleks vaja näha suvist Anetti

2:5. Rumeenlanna hoiab pallingut. Matši päästmine muutub üha keerulisemaks...

Buzarnescu pääseb oma servil 30:0 ette.

Meenutame, et Kontaveiti hooaja teine pool on olnud väga õnnetu: viimasest kaheksast matšist on võidetud vaid üks...

2:4. Kontaveit võitleb raskest seisust välja ja teenib neli punkti järjest. Geim eestlannale.

Kontaveit teeb taas lihtvea ja jääb oma servil 0:30 kaotusseisu.

Kontaveit on väga halvasti murdepalle realiseerinud: 14-st vaid 4, samas kui vastane on 7-st murdevõimalusest ära kasutanud 5.

Buzarnescu juhib juba 4:1.

Senine statistika on nukker:

PapsLeonard: Teine serv on ikka eriti nadi, 18 punktist on 7 lõppenud topeltveaga ja ainult 2 võidetud.

1:3. Kontaveiti mäng on selgelt liimist lahti, Buzarnescu murrab taas eestlanna pallingu.

1:2. Rumeenlanna hoiab oma pallingut.

Buzarnescu murrab paraku koheselt tagasi. Kontaveit on patustanud viie topeltveaga, ässade osas on 1:0 peal rumeenlanna.

1:0. Kontaveit alustab teist setti hästi, murdes kohe vastase pallingu.

Avasett kiires lõppmängus Buzarnescule 10:8.

8:8.

Buzarnescu taas ees - 8:7.

Kontaveit päästab ja viigistab.

Buzarnescul teine settpall - 7:6.

6:6.

Buzarnescu juhib 6:5.

Viik 5:5.

Kontaveit pääseb ette 5:4.

Viik 4:4.

Avasett on jõudnud viigiseisul 6:6 kiiresse lõppmängu. Hetkel on seal seis 3:3.