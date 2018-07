Ivanov võitis kuuenda üksikmängu meistritiitli

Tennise Eesti meistrivõistlused said väärika punkti. Meeste üksikmängu võitjaks krooniti kuuendat korda Vladimir Ivanov. Naispaarismängus said võidu Anet Angelika Koskel ja Helena Narmont.

31aastane Ivanov alistas üksikmängu finaalis kaks aastat noorema Morten Ritslaidi 6:2, 6:2, 6:2.

Esimese asetusega Kenneth Raisma pudenes konkurentsist juba veerandfinaalis, jäädes suurüllatusena maratonlahingus alla Daniil Glinkale 6:1, 5:7, 6:3, 6:7(3), 6:7(4). Glinka kaotas omakorda poolfinaalis Ritslaidile.

Ivanovile oli see kuuendaks üksikmängu tiitliks. Varasemad viis võitis ta järjestikku aastatel 2012-2016. Möödunud aastal Ivanov meistrivõistlustel kaasa ei teinud. Paarismängus on Ivanovil kuldmedaleid kaheksa (neli meespaaris ja neli segapaaris), vahendab tenniseliidu kodulehekülg.

Selle tulemusega on ta nüüd kõigi aegade arvestuses viies, möödudes Ain Suurthalist. Kõige rohkem meistritiitleid on Toomas Leiusel (23 / üksikmängus 9), talle järgnevad Kristjan Lasn (18/9), Ottomar Alas (16/5) ja Heldur Hiop (15/5). Üksikmängus on seitse tiitlit Rene Buschil.