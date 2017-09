INTERAKTIIVNE GRAAFIK | US Openi edu valguses: Kaia Kanepi võidud, edetabelikohad ja teenistus

New Yorgis unistuste turniiri nautival Kaia Kanepil on käsil 12-mänguline võiduseeria. US Openil on ta võitnud seitse mängu ning kaheksas ootab ees. Homme seisab teisel pool võrku vastas ameeriklanna Madison Keys.

Tennises toob edu ka meeldivad auhinnatšekid, Kanepi teenistus US Openil ulatub pea poole miljoni dollarini. See on suurim summa, mida ta ühe turniiriga kunagi teeninud. Ärge olgem kadedad, Kaia on viimse kui sendi auga välja teeninud. Ja hoidkem pöialt, et Kaia imeline võidutee jätkuks.