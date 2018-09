Indrek Tustit: Kontaveit on igal juhul maailma 10-15 parema tennisisti seas

"Ma arvan, et Anett on igal juhul maailma top10, top15 mängija," tõdes Tustit ERR-i stuudios. "See, kuidas Anett praegu mängib, jätab hea mulje," vahendab ERR Sport.

Mis võiks Kontaveidi kümne parima sekka aidata? "Tema puhul annavad need mõned kahe ja poole-kolmetunnised mängud, mis ta on nüüd enda kasuks kallutanud, piisavalt enesekindlust ja selle pealt võikski viis või kümme kohta edasiminekut tekkida."

Mis imet tegid sa Kaia Kanepiga, et ta on nii hästi liikuma hakanud, füüsiliselt elu parimas vormis ja naudib tennist? "Ma loodan, et ta naudib," sõnas Tustit. "Ega mingit imet pole tehtud, ta on saanud kaks, kaks ja pool aastat treenida. See, mis temaga varem on tehtud, ei sobinud siis võib-olla nii hästi. Nüüd, kus Gerd Kanter lõpetas karjääri, loodan, et mul on järgmisel aastal natukene rohkem aega, et liikuda Kaiaga koos."