Ikkagi tüli majas? Schaap ei lahkunud Pariisist perekondlikel põhjustel?

Tenniseportaal tennisnow.com märgib Anett Kontaveit - Sloane Stephens mängust kokkuvõtet tehes otse: eestlanna ja tema juhendaja Glenn Schaapi koostöö on katkenud.

Kui päev enne kohtumist Kvitovaga selgus, et Kontaveiti treener Glenn Schaap on Pariisist lahkunud – väidetavalt isiklikel põhjustel – arvas nii mõnigi Eesti Päevalehega vestelnud asjatundja, et head nahka sellest ei tule.

„Mängu Kvitovaga treeneri puudumine ju ei mõjutanud,” sõnas Kontaveit, ega täpsustanud Schaapi lahkumise tagamaid.

Välismeedias on siin-seal ilmunud infot, et Kontaveiti ja Schaapi koostöö on katkenud. Kommentaatorid Lindsay Davenport Tennis Channelis ja Barbara Rittner saksakeelses Eurospordis teatasid, et Kontaveit olla vallandanud Schaapi nädala keskel.

Ringleb veel teinegi versioon, et Schaap lahkus ise. Põhjuseks "võõrkehade" tekkimine, mis hakkas eelkõige turniiride ajal Anetti keskendumist mängudeks segama. Juba varasemalt on teada, et Schaap on oma nõudmistes resoluutne ja põhimõttelistes küsimustes ta järeleandmisi ei tee. Kui treeneri sõna ei maksa, siis ta pigem lahkub.