HOMME KELL 12 DELFI TV-s: Anett Kontaveit kohtub maailma kolmanda reketi kaksikõega

Eesti tennise esireket Anett Kontaveit osaleb sel nädalal WTA turniiril Hollandis, kohtudes avaringis maailma 45. numbri Kristýna Plíškovága. Delfi TV homne otseülekanne algab kell 12:00, kohtumist kommenteerib Michel Lehtmets.

25-aastane tšehhitar on seni jäänud oma kaksikõe, maailma 3. reketi, Karolína Plíšková varju, kuid viimasel ajal on tõusuteel ka tema enda vormikõver. Nimelt paiknes Kontaveidi tänane vastane mai lõpus oma karjääri kõrgeimal 44. kohal.

Kontaveit omakorda tõusis eile avaldatud edetabelis esimest korda 50 parema sekka, hoides hetkel 49. numbri tiitlit. Hoolimata edetabeli kohtadest peavad kihlveokontorid homses kohtumises aga kergeks favoriidiks just eestlannat - seda ilmselt eelkõige põhjusel, et Plíšková langes hiljutisel French Openil konkurentsist juba esimeses ringis, kaotades toonasele maailma 260. numbrile, prantslannale Chloe Paquet'le.

Kontaveit seevastu on hiljuti alistanud mitmeid maailmanimesid, eesotsas esinumber Angelique Kerberiga. Tõsi, ka Plíšková viimane suurem võit ei jää mägede taha, kui ta mai alguses Praha turniiri poolfinaalis värske French Openi meistri Jelena Ostapenko 2:0 alistas.

Nendest matšidest aga üleliia suuri järeldusi teha ei saa, kasvõi juba seetõttu, et Hollandis mängitakse murukatte peal, mis kahtlemata mängu iseloomu muudab. Lisaks väärib mainimist, et seesama Ricoh Open on just väljakukatet arvestades heaks ettevalmistuseks eesootavaks Wimbledoni turniiriks.

Kontaveit ja Plíšková on seni omavahel kohtunud ühe korra, kui tšehhitar 2014. aastal Nottinghamis eestlanna 2:0 alistas.