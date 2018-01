HOMME DELFI TV-s | Kaia Kanepi mängib Brisbane´i veerandfinaalis maailma neljanda numbriga

Brisbane`i tenniseturniiri kvalifikatsioonist alustanud Kaia Kanepi (WTA 99.) on end Austraalias murdnud juba veerandfinaali, kohtudes homme Karolina Pliškovaga (WTA 4.). Delfi TV vahendab kell 11 algavat kohtumist otseülekandes.

Täna varahommikul teenis Kanepi Brisbane´is viienda järjestikuse võidu, alistades kaheksandikfinaalis maailma 42. numbri Lesia Tšurenko 6:4, 6:3. Nüüd tuleb eestlannal kohtuda 25-aastase tšehhitari Pliškovaga, kes alistas äsja lõppenud kohtumises kindlalt 6:1, 6:1 Catherine Bellise (WTA 60.).

Kanepi ja Pliškova on varasemalt omavahel kohtunud kahel korral (2008. ja 2013. aastal), mõlemal puhul on edu saatnud Tšehhi tennisisti. Poolfinaalis kohtub selle matši võitja kas Johanna Konta (WTA 9.) või Elina Svitolinaga (WTA 6.).

Brisbane'i turniiri auhinnafond on ligi 900 000 dollarit, Kanepi on varasemalt siin triumfeerinud 2012. aastal, Pliškova näol on tegu aga tiitlikaitsjaga, sest just tema tõstis võitjakarika pea kohale mullu jaanuaris.