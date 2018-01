HOMME | Austraalia lahtiste suures mängus kohtuvad Anett Kontaveit ja Jelena Ostapenko

Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste kolmas ring toob kaasa suure Eesti ja Läti duelli - WTA edetabeli järgi lähevad vastamisi naaberriikide esireketid, Anett Kontaveit (WTA 34.) ja Jelena Ostapenko (WTA 7.).

Kohtumine toimub Eesti aja järgi reede pärastlõunal, olles turniiri kompleksi suuruselt teisel väljakul Margaret Court Arenal õhtuse sessiooni teine kohtumine - sellele eelneb meie aja järgi kell 10 algav matš Rafael Nadali ja Damir Dzumhuri vahel, mis peaks eelduslikult kestma 2-2,5 tundi.

Ostapenko ja Kontaveidi duell on mitmes mõttes märgiline - lisaks sellele, et tegu on vähemalt tabelikoha mõistes kahe riigi esireketitega, on tegu kahe vana sõbra duelliga. Noorteklassides on 20-aastane Ostapenko ja 22-aastane Kontaveit üksteiselt kõvasti mõõtu võtnud ning mänginud üheskoos ka paarismängu - näiteks võideti 2013. aastal Tallinnas koos ITF-i turniir.

Australian Open 2018, R32

🇱🇻 [7] A. Ostapenko vs [32] A. Kontaveit 🇪🇪 started from the bottom (ITF 25k Tallin, 2013) here we are pic.twitter.com/KsfTurdNnL— Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) January 17, 2018

"Eks ma teda ja tema mängu natuke tean, talle meeldib kõiki palle hästi kõvasti lüüa," tõdes Kontaveit ERRile. "Ma arvan, et pean üritama enda mängu mängida, keskenduma vähem sellele, mida tema teeb ja rohkem sellele, mida mina pean tegema. Nagu kõvasti lööjatega ikka on - liikuda neile kindlasti nii palju ei meeldi ja võidab see, kes teise paremini liikuma saab."

Mõistagi küsiti järgmise ringi vastase kohta ka Ostapenkolt. "Tean teda juba juunioridest saati, me oleme mõned korrad väljakul kohtunud. Tegelikult võitsime Moskvas paarismängus isegi ühe turniiri," rääkis Ostapenko turniiri kodulehele.

"Ta on suurepärane mängija. Sellest tuleb väga raske mäng. Ootan seda väga," lisas Läti esireket.

Viimati kohtusid Kontaveit ja Ostapenko omavahel 2015. aastal Inglismaal, kui Ilkley turniiril jäi tulemusega 6:1, 6:2 peale Kontaveit. Sellest ajast saati on aga Ostapenko tõusnud maailma teravaimasse tippu - tõelise läbimurde tegi ta mullu suve hakul, võites üllatuslikult Prantsusmaa lahtised.

Tähendust lisab tohutult matšile asjaolu, et võitja võib juba järgmises ringis vastamisi minna Kaia Kanepiga - Kanepi kohtub homme oma kolmanda ringi kohtumises hispaanlanna Carla Suarez Navarroga. Varem pole Kontaveit ja Kanepi võistlusmängus omavahel kohtunud.

Delfi kajastab nii Kontaveidi kui Kanepi kohtumisi otseblogi vahendusel, kus jagab omapoolseid kommentaare ka tenniseekspert Michel Lehtmets.