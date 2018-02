Heather Watson: Katriin Saar mängis oma vanuse kohta ülimalt hästi!

Briti teine reket Heather Watson, kes alistas täna Tallinki tennisekeskuses Fed Cupil Katriin Saare 6:1, 6:1, märkis, et eestlannal on juba midagi, mida temal 15-aastasena polnud.

"Vaatasin tema videot eelmisest matšist ning arvan, et ta mängis täna ülimalt hästi, eriti tema noore ea kohta!" kiitis Watson vastast. "Ta alustas väga hästi, meil oli neli-viis väga tasavägist geimi. Mida matš edasi, seda paremaks minu mäng läks. Olen väga rahul, kuidas kõik lõpuks välja kukkus."

Watson rõhutas, et temal polnud 15-aastasena võimalust end maailma esisaja mängija vastu proovile panna. "Tegin Fed Cupi debüüdi 18-aastaselt, 15-aastaselt mängisin vaid juunioride turniire. Selles mõttes on ta minust juba ees, absoluutselt. Sellised võimalused muudavad sind targemaks," sõnas maailma 74. reket.

Ka Kontaveidilt küsiti täna, milline karjäär Saart, kes on vaid ühelt ITF-i täiskasvanute turniirilt punkti kogunud ning vajab WTA edetabelikoha saamiseks veel kahte sellist õnnestumist, ees võib oodata.

Katriin Saar Foto: Rauno Volmar

"Temas on kahtlemata potentsiaali. Esimesed neli geimi mängis ta väga hästi. Kuigi ta jäi 1:4 taha, oleks see samahästi võinud olla 2:3. Kõik see võtab aega. Midagi ei juhtu üleöö. Pidev treenimine, võistluskarussellis olemine, uued kogemused, uued mängud... Teekond noortest päris naisteni on väga pikk ning seda ise läbides tundub see veel pikem. See on raske üleminek - vähemalt minul oli see nii," rääkis Kontaveit.

"Kõigil meie noortel tuleb saada täiskasvanulikumaks, teha kõvasti tööd ja saada aru, et see ongi sinu töö, mitte niisama nali."