Halepi endine treener Kanepi ja rumeenlanna vahelisest kohtumisest: väga keeruline on Halepit kaks korda järjest võita

Täpselt sama paar said omavahel kokku ka möödunud hooaja US Openi avaringis. Toona jäi Kanepi peale numbritega 6:4, 6:2.

"Kindlasti on tegu raske matšiga," vahendas portaal Ubitennis.net Halepi endise treeneri Darren Cahilli sõnu. "Üks asjadest, mida Simona hästi teeb, on see, et ta suudab suurtes kohtumistes hästi mängida. Väga keeruline on kaks korda järjest Halepit võita, sest ta oskab eelmistest mängudest õppida. Igal juhul ootab ees põnev esimese ringi kohtumine."

Cahill ja Halep lõpetasid omavahel koostöö lõppenud aasta novembris pärast nelja-aastast treenimist, sest Cahill soovis perega rohkem aega veeta. Halep teatas sel nädalal, et kavatseb hooaja esimesed turniirid mängida ilma treenerita.

Austraalia lahtiste põhiturniiriga tehakse algust tuleval esmaspäeval.