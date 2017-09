Haigusega võidelnud Anett Kontaveit kaotas Hiina turniiril maailma 153. reketile

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 31.) langes Hiinas WTA tenniseturniiril Guangzhou Openil konkurentsist teises ringis, kui alistus maailma 153. reketile, 19-aastasele austraallannale Lizette Cabrerale 0:6, 5:7.

Kontaveit tunnistas vahetult mängu järel Eesti Päevalehele ja Delfile, et mängis täna haigena. "Mul on äärmiselt paha olla. Terve öö oli juba halb. Läksin täna lihtsalt mängima, et endale võimalus anda," sõnas eestlanna läbi pisarate. "Ma ei teagi, mis mind vaevab. Enesetunne on väga halb. Jõudu ja energiat pole, pea käib ringi."

"Tänase mängu kohta ei oskagi midagi öelda. Mul oli endaga nii palju tegemist... Ma ei teagi, kas vastane mängis hästi, ju mängis."

Kontaveit avaldas lootust, et saab kiiresti terveks, et osaleda kahel järgmisel Hiina turniiril. Esimene neist algab juba järgmisel nädalal Wuhanis.

Läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Cabrera võitis avaseti kõigest 21 minutiga, loovutamata Kontaveidile ainsatki geimi. Teise seti neljandas geimis murdis austraallanna taas Kontaveidi pallingu ning pääses oma pallingu hoidmise järel ette juba 4:1. Eestlanna võitles veel välja viigi 5:5, päästes seejuures võimsa äralöögiga ka ühe matšpalli, kuid kaheteistkümnedas geimis suutis Cabrera taas Kontaveidi servi murda.

21-aastane eestlanna tegi tund ja 15 minutit kestnud mängus kolm topeltviga, realiseeris viiest murdepallist ühe ja võitis mängu punktidest 41% (47:67). Koguni seitsme topeltveaga patustanud Cabrera sai kirja ka ühe ässa ning kasutas üheksast oma murdevõimalusest ära viis.

Kaheksa hulgas tuleb Cabreral kokku minna kas venelanna Jevgenija Rodina (WTA 94.) või hiinlanna Yafan Wangiga (WTA 147.).