Glenn Schaap suunab Anett Kontaveiti suurtele tegudele

Veerand sajandit tippmängijatega töötanud Hollandi treener peab Anett Kontaveiti eriliseks.

Eesti esitennisist, kes jõudis Wimbledoni suurturniiril kolmandasse ringi ja kaotas seal dramaatiliselt Caroline Wozniackile, harjutab alates eelmise aasta maist Glenn Schaapi käe all. Kontaveiti areng on olnud märgatav: WTA jooksva aasta edetabelis on ta kõrgel 20. kohal.

Tänu millele on hüpe tehtud? Kui kõrgele võiksid tiivad edaspidi kanda? Päev enne tema duelli Wozniackiga õnnestus Eesti Päevalehel Schaapiga Wimbledoni harjutusväljakute kõrval maha istuda ja juttu ajada.