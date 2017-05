Garbine Muguruza: mõtlesin raskes seisus - Anett peab kõvasti vaeva nägema, et mind lüüa

Anett Kontaveit (WTA 53.) kaotas Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel teises ringis täna tiitlikaitsjale Garbine Muguruzale (WTA 5.) 7:6(4), 4:6, 2:6.

"Ootasin taolist mängu, sest kohtusin temaga hiljuti ning nägin teda mängimas ka eelmistel turniiridel. Ta mängib hästi, väga enesekindlalt. Teadsin, et sellest mängust tuleb lahing. Olles veidi aega tagasi talle kaotanud, otsustasin veidi oma mängu muuta. See toimis," sõnas Muguruza.

"Ma arvan, et me mõlemad mängisime päris hästi. Tase oli tõeliselt kõrge, nii et küsimus oli selles, kes suudab sellist taset kauem hoida. Ma ei andnud alla, vaid mõtlesin - ta peab kõvasti vaeva nägema, et mind lüüa. See toimiski ning tulin raskest seisust välja," lisas hispaanlanna.

Kolmandas ringis ehk 32 parema seas kohtub Muguruza Venemaalt pärit Kasahstani tennisisti Julia Putintsevaga (WTA 29.)