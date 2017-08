FOTOD | Kontaveit võitis tugeva vastase vastu avaseti, kuid langes US Openil konkurentsist

ANETT KONTAVEIT - LUCIE SAFAROVA

Otsustav sett kestis lõpuks 35 minutit.

Safarova realiseerib kohe esimese matšpalli ning võidab sellega kolmanda seti 6:4. Kogu mäng Safarovale 6:7, 6:1, 6:4.

Kontaveidil oli murdepall, kuid nüüd on Safaroval juba matšpall.

40:30 Kontaveidile, kuid Safarova toob tabloole viigi 40:40.

Safarova viigistab 30:30.

Kontaveit saab Safarova servil 30:15 ette.

Kontaveit võitleb visalt ning võidab nüüd ka enda servigeimi. Safarova edumaa otsustavas setis on nüüd ainult 5:4.

Kontaveit murrab aga kiirelt vastu ning tšehhitari eduseis on nüüd viimases setis 5:3. Safarova ei saanud enda servigeimil punktigi.

Anett Kontaveit ei saa enda servil punktigi ning Safarova asub otsustavat setti 5:2 juhtima.

Safarova asub enda servil kiirelt 40:0 juhtima ning võidab lõpuks enda servigeimi - kolmanda seti seis 4:2 tšehhitari kasuks.

Kontaveit hoiab pidevalt väikest edumaad ning võidab enda servigeimi. Safarova on kolmandas setis ees 3:2.

Safarova hoiab enda servigeimi ja juhib kolmandat setti 3:1.

Kontaveit suudab seekord enda servigeimi võita. Safarova juhib kolmandat setti 2:1.

Safarova võidab kiirelt ka oma servigeimi ja juhib kolmandat setti 2:0.

Safarova murrab kolmanda seti alustuseks kohe Kontaveidi servigeimi.

Teine sett kestis kõigest 22 minutit. Kolmandas setis alustab servimist Kontaveit.

Safarova võidab oma servigeimi ja sellega teise seti skooriga 6:1.

Kontaveit suudab lõpuks enda servigeimi hoida ning saab ka teises setis silma pähe. Safarova juhib 5:1.

Safarova domineerib teist setti täielikult ning on asunud teist setti 5:0 juhtima!

Safarova võidab ka enda servigeimi ja asub teist setti 3:0 juhtima.

Teist setti alustab kindlmalt tšehhitar - Safarova võidab alustuseks om aservigeimi ja murrab seejärel ka eestlanna oma. Safarova juhib teist setti 2:0.

Avasett kestis kokku 51 minutit. Eestlanna lõi selle aja jooksul 2 serviässa ning tšehhitar 1. Topeltvigu tegi Kontaveit 6 ning vastane 3. Mängitud punktidest läks mõlemale 43 silma.

Kontaveit võidab kiire lõppmängu skooriga 7:5 ning sellega võidab eestlanna esimese geimi tulemusega 7:6.

Kontaveit asub kiiret lõppmängu 3:0 juhtima, kuid tšehhitar viigistab seisu 3:3 peale.

Esimese seti võitja selgitab kiire lõppmäng. Murdeid on tulnud mõlemalt poolt. Seis on esimeses setis 6:6.

Tere hilisõhtut kõik tennisesõbrad! Kahjuks on Kontaveidi-Safarova kohtumise eelne matš Cedrik-Marcel Stebe ja Nicolas Kickeri vahel veninud päris pikaks. Esimese seti võitis Kicker 7:5, kuid teises on Stebe juhtimas 4:1. Arvatavasti ei näe me Kontaveiti väljakul enne südaööd.