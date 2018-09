FOTOD | Kontaveit päästis kolmetunnises maratonmatšis seitse matšpalli, kuid pidi Tokyos maailma 25. reketile alla vanduma

Anett Kontaveit - Barbora Strycova

Kontaveidi kommentaar: http://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/anett-kontaveit-tanane-valjak-sobis-vastasele-paremini?id=83724601

Mängu statistika:

Kolm tundi ja viis minutit.

5-7 Kaheksanda matšpalliga vormistab Strycova kahjuks võidu.

40:A Seitsmes matšpall.

40:40 Ei ole seitse täna Stryocova õnnenumber. Tõrjus Kontaveidi servi auti.

Strycova vehib reketiga. Hea, et käest võrgu poole ei lennutanud.

40:40 Kontaveit päästab sellegi!

40:A Kuues matšpall Strycovale.

A:40 Kontaveit tungib võrku ja võidab endale tagakäe äralöögiga geimpalli.

40:40 See geim pole mõeldud veel lõppema. Strycova jääb võrgumängus peale.

40:40 Kontaveit tabab kohtuniku arvates napilt joont, aga Strycoval on challenge'id otsas. Tšehhitar läheb korralikult endast välja. Tegelikult oli väljas, näitab kotkasilm.

40:A Viies matšpall tšehhitaril.

Kontaveit lööb võrku. 40:40.

A:40 Geimpall Kontaveidile.

40:40 Kontaveit päästab ka selle! Kotkasilm näitas, et tabas napilt joont.

40:A Neljas matšpall Strycoval.

40:40 Kontaveit viigistab! Kokku on ta juba kolm matšpalli päästnud.

30:40 Kontaveit päästab neist esimese.

15:40 Strycoval kaks matšpalli

15:30 Kontaveit võtab järgi.

0:30 Ai-ai! Strycova mängib võrku tunginud Kontaveidi üle.

0:15 Kontaveit lõi auti.

5-6 Kontaveit lööb napilt auti ja Strycova hoiab oma servi.

40:15 Strycoval kaks geimpalli. Ilus serv ja võrku tungimine tšehhitari poolt.

30:15 Kontaveit jääb võrgumängus peale.

Strycova läheb oma servil 30:0 ette.

Matš on kestnud kaks tundi ja 50 minutit.

A:40 Geimpall Kontaveidil.

5-5 Hästi! Kontaveit hoiab oma servi ja on mängus tagasi. Kui avasetis tuli ta välja 1:5 seisust, siis seekord viigistab ta 1:4 pealt.

40:40 Kontaveit päästab matšpalli. Strycova karjub ja toksib reketiga vastu maad.

40:A Matšpall Strycoval.

40:40 Strycova viigistab. Kontaveidi tagakäelöök oli audis.

40:30 Geimpall Kontaveidile. Strycova lõi võrku.

15:30 Punkt Kontaveidile. Strycova lõi võrku.

30:30 Kontaveit viigistab. Strycova lõi auti.

0:30 Strycovale.

Strycova läheb Kontaveidi servil 0:15 ette.

4-5 Strycova hoiab oma servi nulliga.

40:0 Kolmas punkt järjest Strycovale.

Strycova läheb oma servil 30:0 ette.

4-4 Kontaveit hoiab oma servi ja Strycova näitab frustratsiooni välja.

40:15 Strycova lööb auti.

30:15 Kontaveit läheb ette.

15:15 Kontaveit läks oma servi juhtima, aga Strycova viigistas.

3-4 Kontaveit murrab vastase servi!

A:40 Kontaveidil murdepall.

40:40 Kontaveit viigistab.

15:15 Strycova viigistab.

0:15 Kontaveit tungib võrku ja Strycova lööb auti.

2-4 Kontaveit tuli 0:30 seisust välja ja hoidis oma servi.

40:30 Kontaveit pani Strycova jooksma ja lõpetas punkti eeskäe äralöögiga.

30:30 Strycova lööb võrku.

15:30 Kontaveit võidab rabakuga endale punkti.

0:30 Kontaveit lööb võrku.

0:15 Kontaveit teeb topeltvea.

1-4 Strycova hoiab siiski oma servi ja paneb Kontaveidi raskesse seisu.

40:40 Kontaveit viigistab.

A:40 Kontaveit lööb auti.

40:40 Ilus tilkpall hoiab Kontaveiti mängus.

Eduseis Strycovale.

40:40 Kontaveit ei suuda Strycova servi tõrjuda.

30:30 Strycova viigistab.

30:40 Kontaveidi tagakäe äralöök paneb Strycova käte ja reketiga vehkima. Murdepall.

15:30 Strycova tuleb võrku ja võidab ülepealöögiga punkti.

Kontaveit läheb Strycova servil 0:30 ette. Seda murret oleks küll väga vaja!

1-3 Kontaveit lööb võrku ja loovutab oma servi.

40:A Kontaveit lööb auti.

40:40 Kontaveit lööb eeskäelöögi kaarega auti.

A:40 Kontaveidi hea serv paneb Strycova karjuma.

Kotkasilm näitab, et Strycova löök oli audis. Kontaveit viigistab 40:40.

30:40 Kontaveidi tagakäelöök audis, Strycoval murdevõimalus.

30:30 Kontaveidi eeskäelöök läks auti, kotkasilm kinnitas seda.

Kontaveit läheb oma servil 30:15 ette.

Kontaveit viigistab 15:15.

Strycova läks Kontaveidi servil 0:15 juhtima ning suundus siis pingi juurde reketit vahetama. Vabandas muidugi kenasti eestlanna ees.

1-2 Kontaveit üritas võrgu taha tõsta, aga lõi võrku. Strycova hoiab oma servi ning kutsub siis treeneri väljakule.

40:0 Kontaveit lööb auti.

Strycova läheb oma servil 30:0 juhtima.

1-1 Kontaveit hoia läbi raskuste oma servi.

A:40 Kontaveidil geimpall. Strycova lõi auti.

40:40 Kontaveit lööb äralöögi täpselt nurka.

30:40 Kontaveidi eeskäelöök läheb pikalt auti. Murdepall tšehhitaril.

30:30 Strycova viigistab.

Kontaveit läheb oma servi 30:15 juhtima.

0-1 Strycova hoiab oma servi.

40:30 Strycova lööb auti.

Strycova läheb oma servigeimi 30:15 juhtima.

40:15 Strycovale. Kontaveit lõi võrku.

6-3 Strycova lööb auti, Kontaveit võidab teise seti.

40:30 Kontaveidil settpall.

30:30 Strycova viigistab.

Kontaveit asub eeskäe äralöögiga geimi 30:15 juhtima.

5-3 Kontaveit murrab ja asub seti võidule servima.

40:40 Strycova näitab võrgumängus head kaitset.

40:A Kontaveit tungib ettepoole ja lõpetab punkti tagakäe äralöögiga.

40:40 Kontaveit ei suuda tšehhitari servi tõrjuda.

40:A Strycova lööb võrku ja kingib Kontaveidile murdepalli.

40:40 Strycova lööb auti.

40:30 Kontaveit lööb auti.

30:30 Kontaveit lööb äralöögi risti üle väljaku.

30:15 Strycova rabak toob talle punkti.

Strycova servil seis 15:15. Tšehhitar tegi oma seitsmenda topeltvea, Anetil on neid seni kolm.

4-3 Kontaveit tuli 0:30 seisust välja ja hoidis oma servi.

40:30 Kontaveit näitab võrgus kindlat kätt. Tribüünil näitab Kontaveidi isa Andres Kontaveiti. Aga kus on Nigel Sears?

30:30 Kontaveidilt taas äralöök, Strycova võtab see kiljuma.

15:30 Kontaveidilt eeskäe äralöök pikki joont.

Kontaveit on oma servil juba 0:30 taga.

3-3 Kontaveit lööb auti ja Strycova hoiab oma servi.

40:30 Punkt Kontaveidile.

40:15 Kontaveit lööb võrku.

30:15 Strycova võidab punkti tagakäe äralöögiga.

15:15 Kontaveit vastab samaga.

0:15 Strycova lööb auti.

3-2 Kontaveit hoiab oma servi nulliga.

Kontaveit läheb oma servi 30:0 juhtima.

2-2 Kontaveit lööb auti ja Strycova hoiab oma servi.

40:15 Kontaveit lööb auti.

30:15 Strycoval tundus initsiatiiv olevat, aga lõi siis võrku.

Strycova läheb oma servil kiirelt 30:0 ette.

2:1 Kontaveit lööb auti ja viskab ise nüüd reketit.

40:A Kontaveit lööb auti. Here we go again...

40:40 Kontaveit lajatab äralöögi. Strycova karjub enda peale ja vehib reketiga.

40:A Kontaveit lööb auti.

40:40 Strycova lööb võrku. Kolmas murdepall läinud.

40:A Kontaveit lööb võrku.

40:40 Jälle Strycova aut. Tasamäng.

40:A Kontaveit lööb auti. Uus murdevõimalus tšehhitaril.

40:40 Strycoval oli murdepall kasutada, aga lõi siis auti.

40:40 Strycova viigistab.

40:15 Strycova jookseb võrku, lööb auti ja on lähedal, et järjekordne reket puruks visata, aga mõtleb siis viimasel hetkel ümber.

30:15 Strycova lööb auti.

Strycova läks Kontaveidi servi juhtima, aga Anett viigistas 15:15.

2-0 Strycova lööb auti ja Kontaveit murrab tšehhitari servi.

15:40 Kontaveidilt järjekordne äralöök. Kaks murdepalli.

15:30 Kontaveit tõrjub auti.

0:30 Kontaveit lõi tõrjelt eeskäe äralöögi.

0:15 Strycova lööb võrku.

1-0 Kontaveit võidab oma servigeimi nulliga.

30:0 Teine äralöök järjest. Seekord tagakäelt.

15:0 Kontaveit alustab teist setti eeskäe äralöögiga.

6-7 (5:7) Kontaveit lööb auti. Kahju! See sett libiseb ikkagi käest.

5:6 Kontaveit tuli võrku, aga Strycova võlus võrgutripsust punkti välja.

5:5 Kontaveit lööb võrku ja hoiab peast kinni.

4:4 Strycova teeb topeltvea ja viskab reketit kolm korda vastu maad.

5:4 Strycova lööb auti. Tšehhitar mängib praegu mõranenud reketiraamiga.

3:4 Strycova lööb auti.

2:4 Strycova lööb äralöögi täpselt piiri peale. Kotkasilm Kontaveiti ei aidanud.

2:3 Kontaveit lajatab tõrjelt äralöögi ja Strycova vehib reketiga. Minibreik tagasi tehtud.

1:3 Kontaveit lööb võrku.

1:2 Kontaveit lööb auti, Strycova saab esimese minibreigi.

1:1 Strycova lööb auti ja pahandab endaga kõvasti.

0:1 Ülipikk pallivahetus (24 lööki) lõpeb Kontaveidi löögiga auti.

6-6 Kontaveit viib seti kiiresse lõppmängu.

40:30 Strycova tõrjub Kontaveidi servi auti.

30:30 Kontaveidilt topeltviga.

30:15 Strycova lööb taas auti.

15:15 Strycova lööb auti.

0:15 Kontaveit lööb tugeva tagakäelöögi auti.

5-6 Strycova hoiab oma servi.

40:30 Kontaveit lööb auti. Teist korda lühikese aja jooksul peab audiotsuse tegema pukikohtunik. Sama geimi alguses luges joonekohtunik ühe tšehhitari servi ekslikult auti.

30:30 Kontaveit lööb tugeva eeskäelöögi võrku.

15:30 Strycova üritab võrgu taha tõsta, aga pall on võrgus.

15:15 Kontaveit tõrjub Strycova servi auti.

0:15 Strycova alustab oma servigeimi topeltveaga.

5-5 Kontaveit võidab oma servigeimi nulliga. Neljas geim järjest eestlannale!

40:0 Kontaveit lööb ka teise ässa.

30:0 Strycova lööb auti.

15:0 Kontaveit alustab geimi serviässaga.

4-5 Strycova lõpetab geimi topeltveaga ja loobib reketit. Kontaveidilt järjekordne servimurre.

30:40 Strycova lööb võrku. Kontaveidil murdepall.

40:40 Strycova ei suuda Kontaveidi tugevale tagakäelöögile vastata ja lööb võrku.

40:30 Kontaveidi äralöök läheb auti. Strycova sai punkti tänu kotkasilmale.

30:30 Kontaveidi tagakäelöök läheb võrku.

15:30 Kontaveidi äralöök ebaõnnestub ja maandub kaugel audis.

0:30 Kontaveidi väljakult välja keerutavale tilkpallile pole tšehhitaril midagi vastu panna.

0:15 Strycova lööb auti.

3-5 Strycova lööb võrku ja Kontaveit hoiab täna esimest korda oma servi.

A:40 Strycova lööb auti.

40:40 Strycova lööb auti.

30:40 Strycoval settpall.

Kontaveit on teinud 21 lihtviga vastase 8 vastu.

30:30 Kontaveidi tagakäelöök seekord audis.

30:15 Kontaveit jätkab tagakäe äralöögiga ilusti nurka.

15:15 Strycova tõrjub Aneti servi auti.

0:15 Kontaveit lööb tagakäelöögi selgelt auti ja on ka ise ahastuses.

2-5 Kontaveidil õnnestub Strycova serv murda ning selles setis ellu jääda.

30:40 Strycova esimene serv ebaõnnestus ja kohe pandi surve alla. Lõpuks lõi tšehhitar auti.

30:30 Kontaveit tõrjub auti.

15:30 Strycova lööb auti.

15:15 Strycova lööb auti.

15:0 Kontaveit tuleb võrku, aga lööb selgelt auti.

1-5 Kontaveit lööb auti. Strycova hakkab servima seti võidu peale.

30:40 Kontaveit saab lõpuks äralöögiga maha.

15:40 Kontaveit teeb topeltvea.

15:30 Kontaveidi tugev eeskäelöök maandub audis.

15:15 Strycova lööb auti.

0:15 Kontaveit lööb auti. Kotkasilm tõestab, et nii oli.

1-4 Strycova hoiab oma servi ülikindlalt. Mängijad saavad teist korda istuma.

40:0 Strycovat saadab võrgumängus edu.

30:0 Strycova lajatab eeskäe äralöögi.

15:0 Kontaveit lööb auti.

1-3 Kontaveit lööb võrgust auti ning loovutab teist korda oma servi.

15:40 Strycova lööb võrku.

0:40 Kontaveit läheb äralöögi peale, aga lööb jälle selgelt auti. Liimist lahti hetkel.

0:30 Kontaveit lööb auti.

0:15 Kontaveit lööb võrku.

1-2 Kontaveit lööb auti ja Strycova asub matši juhtima.

A:40 Kontaveit tõrjub võrku.

40:40 Strycova lööb auti. Ei aidanud siin ka kotkasilm.

40:30 Strycova jookseb võrku ja lööb auti.

40:15 Strycova topeltviga.

40:0 Kontaveit lööb auti.

30:0 Taas väga kindel serv, võrku jooksmine ja kindel äralöök.

15:0 Kontaveit tõrjub Strycova servi auti.

1-1 Strycova jookseb võrku ja lõpetab geimi äralöögiga. Servimurre ka temalt.

40:A Kontaveit lööb auti, tšehhitaril neljas murdepall.

40:40 Kontaveit lööb auti.

A:40 Kontaveit võidab neljanda punkti järjest. Taas äralöögiga.

40:40 Kontaveit tuleb võrku ja lõpetab punkti äralöögiga.

30:40 Strycova lööb auti. Teine murdepall päästetud.

15:40 Kontaveit üllatab vastast drop-shot'iga.

0:40 Kontaveit lööb auti ja kingib vastasele kolm järjestikust murdepalli.

0:30 Kontaveidi tagakäelöök maandub audis.

0:15 Kontaveit lööb võrku. Strycova ründas agressiivselt Aneti teist servi.

1-0 Nüüd on olemas! Kontaveit alustab matši servimurdega.

40:A Päeva pikim pallivahetus lõpeb Kontaveidi võrku jooksmise ja äralöögiga.

40:40 Strycovalt topeltviga.

A:40 Strycova lõi hea teise servi ning Kontaveit tõrjus auti.

40:40 Kontaveit tõrjub auti.

40:A Teine murdepall Kontaveidil. Strycova lõi võrku.

30:40 Teine ilus äralöök selles geimis Kontaveidilt. Murdepall.

40:40 Strycova esimene äralöök. Täpselt joone peale.

30:30 Strycova ei saanud esimest servi sisse ning teise servi pealt pani Kontaveit surve peale, lõpuks lõi tšehhitar võrku.

30:15 Taaskord Aneti tõrje ebaõnnestub.

15:15 Teine pallivahetus lõpeb Kontaveidi äralöögiga.

15:0 Kontaveidi tõrje läheb üle väljaku.

Strycova alustab servimist

Soojendus läbi. Kohe läheb mänguks.

Mäng ei ole veel alanud. Mängijad teevad sooja.