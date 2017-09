FOTOD | Kahju! Kaia Kanepi ei suutnud kindlustada pääsu US Openi poolfinaali

KAIA KANEPI - MADISON KEYS

Kanepi lööb pikaks ja kõik. mäng läbi. 6:3, 6:3 Keysile. Kahju.

Topeltviga ja teine matšpall Keysile.

Tasa mäng.

Edu sees.

Esimene ei tulnud ära, tasa mäng.

Kanepi auti, 30:40 ja Keysil matšpall.

30:15.

Keys mängib perferktselt. Kanepi servil 0:15.

Geim Keysile. Liiga lihtsalt.

40:0.

Keys servib seitsmenda ässa, Kanepi eksib tõrjel ja 30:0.

Kanepi sai geimi lõpu hästi mängitud. 3:4.

30:30.

Initsiatiiv on ka Kanepi pallingul Keysi käes, 0:30.

Esimene serv aga võimas. Geim Keysile ja setis 4:2.

Keysi teine serv on samuti agresiivne ja pikk, aga Kanepi võitleb. 40:30.

Kanepi päästis küll geimi, ent sellest ei piisa. Vastase palling tuleb ikkagi murda. Aega liiga palju enam pole.

Tasa mäng.

30:40.

Kanepi esimene topeltviga, 15:30.

Geim Keysile. Tempo käib Kanepile üle jõu ja ta sunnitakse eksima.

40:15 Keysile.

Keys on liiga hea, saab Kanepi liikuma ja teeb ära. 30:0.

Geim tuli koju, aga nüüd oleks vaja murda.

40:15.

Kanepi serv 3:0.

Geim Keysile ja 2:0 talle.

Jälle äss ja 40:15.

Keys servib 30:15.

Täna ei löö Kanepi liikumise pealt eriti hästi. Kaks punkti Keysile ja ka geim talle.

Edu sees, tasa mäng, edu väljas, tasa mäng.

40:40.

Kanepi lööb auti, 30:40.

30:30.

15:15.

Teine sett. Kanepi alustab servimist. 15:0.

Kanepi ei suuda tõrjuda kuidagi Keysi esimest servi - esimene pikaks, teine üle küljejoone ja sett läbi.

30:30.

15:15.

Nüüd tuleb Keys murda.

Geim Kanepile 3:5.

Kanepi võrku. 40:40.

40:30. Keys eksib.

Hea serv. 30:30.

Taas pikaks. 0:30.

Jälle pikaks. 0:15.

Mõlemad mängivad kesiselt, aga Keysil on äralööke rohkem kui lihvigu, Kanepil vastupidi.

Järjekordne äss, viies, Kanepi tõrjeviga otsa ja 5:2 Keysile.

30:15 Keysile.

Aga geim tuli siiski ära. 2:4.

Keysilt supertõrje. 40:30.

40:15.

Kaia on siiski mängus. 30:0.

Kanepi tundub kuidagi tujutu. Või närvis?

Keys hoiab pallingugeimi muretult ja juhib 4:1.

Keys on mängu käima saanud, Kanepi mitte. Kolm lihtviga järjest.

Aut ja Keys juhib 3:1.

Kanepi eksib. Kaks murdepalli Keysil.

Keysil veab, võrgupuutest punkt. 15:30.

15:15.

Keys on löönud juba neli ässa ja tõrjunud kolm murdepalli.

Geim siiski Keysile.

Ja päästab mõlemad. Tasa mäng.

Keys väristab meeletult palju. 40:15. Kaks murdepalli Kaiale.

Kanepi saab mängu esimese tõrjepunkti. 15:15.

Kanepi vastab sama kiiresti. 1:1. Kui samas tempos läheb, on matš poole tunniga läbi.

Keys eksib kaks korda. 30:0.

Ei läinud minutitki, kui 0:1.

Kehv tõrje, 0:40.

Teine äss.

Ja alustab ässaga eestkäe nurka.

Keys servib esimesena.

Läheb lahti.

Kanepi on taaskord mustas tennisekostüümis.

Mängijad tulevad väljakule.

Olukord on kummaline, sest juba kolm ameeriklannat on veerandfinaali jõudnud, jõuab ka Keys, ongi All American.

Suure mängu alguseni on loetud minutid. Keys on Kanepist kümnend noorem, kuid juba suurturniiri poolfinaalis mänginud - tunamullu Austraalia lahtistel. Kanepi on piirdunud veerandfinaalidega. Ehk täna murdub barjäär.