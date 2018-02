FOTOD | Jelena Ostapenko: Kontaveidiga uuesti kohtudes teeksin nii mõndagi teisiti

Tallinnas Tallinki tennisekeskuses toimuval Fed Cupi turniiril on kohal ka maailma kuues reket, mullu üllatuslikult Prantsusmaa lahtised võitnud lätlanna Jelena Ostapenko. Kahjuks Eesti naiskonnal Lätiga lootust kohtuda pole, kuid pressikonverentsile toodi lõunanaabrite esindus täna sellegipoolest.

Pressikonverentsi ametliku osa järel õnnestus Eesti ajakirjanikel 20-aastase Ostapenkoga ka pikemalt juttu teha.

Küllap on paljudel tennisefännidel eredalt meeles Australian Openi kolmanda ringi matš, kus Eesti esireket Anett Kontaveit Läti konkurenti 6:3, 1:6, 6:3 võitis. Ostapenko võttis pärast kaotatud avasetti meditsiinilise vaheaja, mis rikkus meie piiga mängurütmi. Otsustavaks sai kolmanda seti seitsmes geim, kus Kontaveit pika pusimise järel kuuendal murdepallil Ostapenko servi murdis ja 4:3 juhtima asus.

Sotsiaalmeedias ja kommentaariumites süüdistati avaseti lõpus longanud Ostapenkot vigastuse teesklemises või üle mängimises, kuid täna tunnistas lätlanna, et probleem jalaga oli tõsine.

Oled sa Anett Kontaveidiga sel nädalal juba trehvanud?

Ei. Veel mitte.

Kas sa sellele eepilisele matšile, mis te Austraalia lahtiste kolmandas ringis pidasite, oled hiljem veel tagasi mõelnud?

Tegelikult mitte. Püüan kaotatud matšid unustada alati nii ruttu kui võimalik. Kui sa sellele mõtlema jääd, kaotad järgmisel turniiril kohe.

Ütlesid pressikonverentsil, et kui Anetiga uuesti kohtuksid, teeksid mõnda asja teisiti. Mida näiteks?

(Naerab) Muidugi ei ütle ma seda pressile. Siis ta ju teaks seda järgmine kord, kui me kohtume. Hoian selle ikka enda teada.

Kui palju sa varem Tallinnat külastanud oled? Olid siin Fed Cupil eelmisel aastal, aga kas satud siia ka tennisevälisel ajal?

Käisin siin noorena U12 turniiridel mängimas. See linn on küll Riiale lähedal, aga kui ma pikkadelt reisidelt naasen, üritan olla nii palju kodus kui võimalik. Mulle väga meeldib mu linn ja ma veedan meelsasti aega seal.

” "Olen pärast French Openi võitu populaarsem mitte ainult Lätis, vaid ka teistel turniiridel, kus mulle pööratakse nüüd palju rohkem tähelepanu." Jelena Ostapenko

Sinu French Openi võidust on möödas peaaegu aasta. Mis su elus pärast seda on muutunud?

Kõik on muutunud. Olen populaarsem mitte ainult Lätis, vaid ka teistel turniiridel, kus mulle pööratakse nüüd palju rohkem tähelepanu. Minuga kohtuvad mängijad tunnevad, et neil pole midagi kaotada ja kõik tahavad mind võita. Minu jaoks on see raskem, sest pean hästi valmistuma igaks matšiks ja mängima väga kõrgel tasemel.

Öeldakse, et esimene aasta pärast esimest suure slämmi võitu on tennisistile alati kõige raskem. Tunned sa seda omal nahal?

Loomulikult. Väga raske on maailma esikümnesse püsima jääda. Kui mängin sel aastal hästi, on järgmisel aastal lihtsam.

Samas on suure slämmi tiitel andnud sulle palju võimalusi. Alles hiljuti mängisid näidisturniiril Abu Dhabis Serena Williamsiga.

Naudin selliseid võimalusi tõesti väga - näidismatše, kutseid turniiridele... Kõik need võimalused tuleb ära kasutada.

Kumb on valusam - kaotada suure slämmi turniiril või Fed Cupil, kus mängid võistkonna eest?

Ma arvan, et asi pole kaotamises, vaid selles, et esindan oma riiki. Naudin seda tõesti väga, sest mul on au oma riigi eest mängida. Samas on siin ka raskem, sest vastased mängivad Fed Cupil palju paremini kui tavaliselt WTA turniiridel. Tiimivaim, kõik toetavad kõiki, võitlevad tugevalt.

Millised eesmärgid sa endale selleks aastaks seadnud oled?

Üritan suure slämmi turniiridel mängida nii hästi kui võimalik ja püsida esikümnes.

Oled praegu terve?

Pärast Australian Openit olin vigastatud ja võtsin nädala vabaks. Enne Peterburi turniiri (Ostapenko jõudis eelmisel nädalal Peterburis veerandfinaali, kaotades seal Petra Kvitovale 0:6, 2:6 - toim) tegin vaid paar päeva trenni. Vähemalt on praeguseks valu läinud ja kõik on korras. Kui ma pärast Kontaveidiga kohtumist väljakult ära läksin, ei suutnud ma jalale toetadagi. See oli väga halb.