FOTOD JA VIDEO | Super võit! Kontaveit alistas maailma seitsmenda reketi Ostapenko ja pääses Austraalia lahtistel kaheksandikfinaali!

Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit Australian Openi 3. ringis

Gunnar Leheste: Väga sarnased vormid olid täna. Kohati oli raske mängu jälgida. Aga mis tähtust sel enam! Võit on meie, mitte Läti oma! Aitäh, Anett! Foto: Reuters/Scanpix

Gunnar Leheste: Kontaveidi intervjuu väljakul: "See oli lihtsalt imeline. Olen nii õnnelik, et sain nii imelise publiku ees mängida. Tänud kõigile, kes minule pöialt hoidsid! Vastane on väga sitke ja mängib agressiivselt. Üritasin temaga kolmandas setis sammu pidada. Servimurre andis ensekindlust ja sealt see vahe tuligi. Tundsin, et alustasin matši väga hästi, teises setis andsin natuke järgi - tunnustus ka talle selle eest! Olen neljandas ringis ja üliõnnelik!" Foto: AFP

Gunnar Leheste: Game, Set, Match

Michel Lehtmets: Super närv Anettil

Gunnar Leheste: 15:40 Kaks matšpalli.

Gunnar Leheste: 15:30 Kontaveidile. Ostapenkolt nõrk teine palling ja hiljem pall auti.

Gunnar Leheste: 15:15 Kontaveit viigistab geimi. Kolm punkti veel.

1274: huh, mida mängu.. mul närv täiesti läbi..näha on et lätlane ise ei ole väga harjunud jooksm, kohe vead taga

Gunnar Leheste: Kontaveit läheb otsustavat setti 5:3 juhtima! Üks geim lahutab veel neljandast ringist.

Gunnar Leheste: Kontaveidi kuues äss viib ta selles geimis 40:15 ette.

Michel Lehtmets: Esmatähtis esimene serv kasti saada,et kohe mitte surve alla jääda.

Michel Lehtmets: Kaks geimi veel!!!!

Gunnar Leheste: 3-4 Kamoon! Kontaveit võidab 13 minutit kestnud geimi viienda murdepalli pealt! Reuters/Scanpix

Gunnar Leheste: Kontaveidil neljas murdepall selles geimis. 1:45 on mäng kestnud.

Gunnar Leheste: Kuuendat korda seis 40:40.

Gunnar Leheste: Ostapenko riskis teise serviga ja pääses jällegi geimpallini.

Gunnar Leheste: Aga mitte veel... Neljas kord selles geimis 40:40. Üle kaheksa minuti kestnud.

Gunnar Leheste: Ostapenkol oli võimalus geim ära lõpetaga, aga nüüd murdepall Kontaveidil. Põnev, aga ka uskumatuid eksimusi pakkuv geim.

Gunnar Leheste: 30:40 Esimese murdepalli Ostapenko päästab. Riivas joone ära.

Michel Lehtmets: Ostapenko teiise servi lööks ka praegu Santana punktiks!!

Gunnar Leheste: 40:40 Ostapenko oma tuntud headuses. Ise seisab paigal, aga Kontaveit jookseb, kuni eksib.

Gunnar Leheste: 15:40 Kontaveidil kaks murdepalli. Väga võimas tagakäelöök sügavale tagajoone lähedale meie tüdrukult.

Gunnar Leheste: 3-3 Kontaveit lõpetab servigeimi ässaga. Väga põnev mäng jätkub.

Gunnar Leheste: 3-2 Põnev geim kukub Läti esindaja kontosse. Foto: AP/Scanpix

Michel Lehtmets: Väga vajlik geim Ostapenkole.Kahju.

Gunnar Leheste: 30:40 Kontaveit läks rabakut lööma, aga pikalt auti...

Gunnar Leheste: 30:30 Ostapenko leiab eeskäega joone üles.

Gunnar Leheste: Pukikohtunik pani kotkasilma reegliga natuke mööda. Kontaveit vaidlemisele aega ei kulutanud, pääses järgmise pallivahetusega 15:0 juhtima, sellest veel järgmine punkt kukkus paraku Ostapenkole. 15:15.

Gunnar Leheste: Kontaveit tegi topeltvea ja andis oma servi kohe tagasi. 2-2

Michel Lehtmets: Ka kihlveokontorite arvates on meil suurem võimalus võita.

Gunnar Leheste: 1-2 Servimurre käes! Kontaveit läheb otsustavat setti juhtima.

Michel Lehtmets: Superrrr!!!

Gunnar Leheste: 40:40 Ostapenko pani väga pehme teise servi, Kontaveit kasutas olukorra ära.

Gunnar Leheste: Kontaveidil murdepall. Ostapenkol väga napp aut eeskäelöögilt. Foto: AFP/Scanpix

Gunnar Leheste: 40:30 Kaks järjestikust eeskäe äralööki viivad Ostapenko geimivõidule lähemale.

Gunnar Leheste: Ostapenkol on üks challenge vaid alles. Kontaveit lätlanna servil 30:15 ees.

5885: Lätlane sai päris mitu punkti osavalt joone muutmisega teise nurka. No kohe ilus vaadata. Nii kui Anett joont muutis, välja läks. Joone muutmine ongi väga raske oskus. Samas see ongi jooksutamine. Lätlane ei tee ka palju enda vigu, mis aitab kaasa lõhkuda Anetti mängu

Gunnar Leheste: 1-1 Kontaveit hoiab oma servi samuti kuivalt. Ostapenko võttis geimi lõpus kotkasilma appi, aga kaotas challenge'i.

Michel Lehtmets: Vaata et päeva tähtsam geimivõit Anettile.

Michel Lehtmets: Ostapenko on praegu löömatu,loodam et seda taset lõpuni tal pole.

Gunnar Leheste: 1-0 Ostapenko hoiab oma kolmanda seti esimest servigeimi nulliga.

Gunnar Leheste: Teise seti statistika:

Gunnar Leheste: Kontaveit kaotab teise seti kindlalt 1-6. Foto: Reuters

Gunnar Leheste: 30:40 Ostapenkol settpall.

Michel Lehtmets: Kuidagi ei saa Anett vastast liikuma

Gunnar Leheste: Ostapenko Kontaveidi servil 30:0 ees.

Gunnar Leheste: 5-1 Ostapenko löök jääb võrku pidama, napilt. Kontaveit saab esimese geimi selles setis kätte ja asub ise servima. Foto: Reuters/Scanpix

Gunnar Leheste: Kolmas murdepall Anetil selles geimis. Ostapenko eeskäelöök läks pikalt auti.

Gunnar Leheste: 40:40 Anetilt väga ebaõnnestunud löök ja näib ka endaga olevat väga rahulolematu.

Gunnar Leheste: 30:40 Esimese murdepalli Ostapenko päästab.

Gunnar Leheste: 15:40 Kontaveidil kaks murdepalli.

Priit: Tippspordi inetum pool :). Kui mänguga ei suuda vastase rütmi lõhkuda, siis tuleb võtta pikki puhkepause, ravida ja teha muid nägusid. Nagu näha, siis töötab!

3663: Lätlane osvalt juhib mängu äärest äärde, vahepeal on kogu mäng nagu suur A täht ja AK lippab servast serva. Eestlane ei oska aga joont murda, pea iga kord kui joont muudab, lendab välja. Kahju, sest lätlane pm liigub 1m raadiuses. Loodetavast annab eestane hagu kolmandas setis. (või siis on võhm väljas..)

Michel Lehtmets: Tundub et otsustav sett peab võitja selgitama.

Gunnar Leheste: 5-0 Ostapenko murrab taas Kontaveidi servi ja see sett tundub olevat minevik. Foto: Reuters/Scanpix

Gunnar Leheste: 40:40. Äralöökide arv Ostapenko kasuks 17:10.

Gunnar Leheste: Kontaveidil geimpall. Puhas õnn, Ostapenkol oli väga napp aut.

Gunnar Leheste: 4-0 juba Ostapenko teises setis ees. Lõpetas geimi ässaga.

Gunnar Leheste: 40:40 Ostapenko ei lase veel. Kontaveit isegi ei kiirendanud, et selle punktini jõuda, niivõrd väljakult välja löödi ta eelmise palliga.

Gunnar Leheste: 30:40 Kontaveidil murdepall.

7768: Anett ei saa üldse oma mängu käima. Lombakas jooksutab teda ikka samamoodi servast serva. Lätlasel on väga valus forehand, no nii täpselt suudab nurka virutada.

Gregor: Ostapenko teeb tsirkust! Pole sellel jalal häda midagi!

Gunnar Leheste: 0-3 Kontaveidi poolt vaadatuna. French Openi võitja on hoolimata vigastusest tegemas head mängu.

Michel Lehtmets: Väga keeruline seis Anettil,ka mulle tundub et nii tõsine Ostapenko vigastus pole kui ta välja näitab.

Gunnar Leheste: Ostapenkol murdepall ja võimalus 3:0 juhtima minna.

Gunnar Leheste: 40:40 Tänu väga napile audile pääseb Kontaveit viigiseisuni. Vahepeal lõi ka ühe ässa.

Gunnar Leheste: Ostapenko näitab end ikka samast küljest nagu alati. Pööritab silmi, vingub kohtunikuga. Väga loodan, et see lonkamine ei ole teeseldud, sest pausid töötavad ilmselgelt tema kasuks täna.

Gunnar Leheste: 2-0 Lonkamisest hoolimata hoiab Ostapenko oma servi kindlalt ja on vähemalt skoori mõttes seda setti dikteerimas.

Michel Lehtmets: Kui Ostapenko jalg on selline nagu ta välja näitab, siis pikka pidu ei thiks lätlannal olla.

Gunnar Leheste: Ostapenko juhib oma servil 40:0.

Gunnar Leheste: 1-0 Teine sett algab samuti servimurdega, mille teeb antud juhul Ostapenko.

Michel Lehtmets: Ostapenko vasak jalg teibitud.Vigastus või sportlik kavalus??

Gunnar Leheste: 15:0 Kontaveit alustab teist setti ässaga.

Margus: Tänu Eesti naiste väga headele esitustele viimastel aastatel olen isegi hakanud üllataval kombel rohkem tennist jälgima ja huvi tundma. Kuid tõesti, nõustun säutsujaga - päris häiriv on kuulata seda "karjumist" platsil. Ei tea, kas tõesti siis vaikselt/vaiksemalt ei saa või aitab nii hästi kaasa esitusele ?

Gunnar Leheste: Ostapenko võttis meditsiinilise pausi. Kolm minutit anti aega tohterdada, üks minut on järel.

Gunnar Leheste: Kamoon! AFP/Scanpix

Gunnar Leheste: Esimese seti statistika:

Gunnar Leheste: Ostapenko kutsub füsio väljakule. Vasak jalg teeb muret.

Michel Lehtmets: Super!!!!!

Gunnar Leheste: Sett käes!

Gunnar Leheste: 40:40 taas. Ostapenko on hakanud osavalt Kontaveiti jooksutama.

Gunnar Leheste: Kontaveidil uus murdepall ja settpall.

Gunnar Leheste: 40:40 Ostapenko suudab viigistada. Kontaveit ei jõudnud hästi pallini ja lõi võrku.

Gunnar Leheste: Kontaveidil Ostapenko servil settpall...

Michel Lehtmets: Tundub et mingi väike vigastus Ostapenkol.

Gunnar Leheste: Teiselt servilt on Ostapenko võitnud vaid 25 % punktidest, Kontaveidil on see number veel kehvem (22 %). Esimese servi punktid seni 42 % Ostapenkol, 47 % Anetil.

Gunnar Leheste: 3-5 Ostapenko murrab Kontaveidi servi nulliga.

Gunnar Leheste: 2-5 Neljas murdepall järjest. Võetakse uued pallid, Kontaveit hakkab juba setivõidule servima! Nagu Twitteriski kiidetakse, siis oskab Anett palju paremini tempoga mängida ja paistab seni silma parema taktikuna. Foto: Reuters/Scanpix

Gunnar Leheste: 30:40 Esimese murdepalli Ostapenko päästab. Kontaveit ei küündinud korralikult nurka löödud pallini.

Gunnar Leheste: 15:40 Kontaveidil kaks murdepalli.

Michel Lehtmets: Kahju,aga kõik on endiselt OK.

Gunnar Leheste: 30:40 Ostapenkol murdepall.

Gunnar Leheste: 2-4 Ostapenko murrab. Kokku on nähtud juba viite servimurret kuue geimi peale. Pigem võiks öelda, et Kontaveit on pallingugeimi hoidmisega peal. https://twitter.com/djstrasse/status/954303264010448897

Michel Lehtmets: Anett praegu lendab väljakul,pea ideaalilähedane tennis seni!!!

Gunnar Leheste: 1-4 Kolmas servimurre Anetil järjest. Kahe murdega avasetis peal. Vägev! https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=208619

Raiki Kruuk: Igati ootuspärane m2ng. Loodame, et Kontaveit teeb tuule alla vastasele. Lootust on igatahes.

Gunnar Leheste: 15:40 Kontaveidil kasutada kaks murdepalli.

Michel Lehtmets: Esimesed frustratsiooni ilmingud juba Ostapenkolt,see on hea märk meile.

Gunnar Leheste: 3-1 Kontaveit lõpetab oma servigeimi matši esimse ässaga. Ostapenko näitab juba frustratsiooni märke.

Gunnar Leheste: 40:40 Kontaveit viigistab.

Gunnar Leheste: Murdepall Ostapenkol...

Michel Lehtmets: Kihlveokontorite arvates on Anett juba soosik!

Gunnar Leheste: 1-2 Kolm geimi, kolm servimurret. Kumb hoiab oma pallingut esimesena, tuleks küsida ebaharilik küsimus. https://twitter.com/FSAsiaLive/status/954301418894012416

Michel Lehtmets: Hea signaal Anettilt vastasele,ei mingit aukartust!

Gunnar Leheste: Kontaveidil Ostapenko servil murdepall. 30:40. Nagu oodata võis, siis teiselt servilt saab Anett lätlannalt praktiliselt kõik kätte.

Michel Lehtmets: Pisut üllatuslikult pigem Anett on ründavam pool.

Gunnar Leheste: 15:0 Ostapenko lööb matši esimese serviässa.

Michel Lehtmets: Mängu pilt on seni mõlemalt suhteliselt hea.Kindlasti tuleb see mäng palju murdeid.

Gunnar Leheste: 1-1 Kolmandat murdepalli Kontaveit enam ei päästa. Ostapenko murrab kohe vastu.

Gunnar Leheste: 30:40 Ostapenkolt napp aut. Kontaveit võtab veel järgi.

Gunnar Leheste: 15:40 Kaks murdepalli lätlannal alles.

Gunnar Leheste: Ostapenkol omakorda kolm murdepalli. 0:40

Gunnar Leheste: 0-1 Kontaveit alustab kohe servimurdega. Rusikas püsti ja "kamoon!" kõlab.

Gunnar Leheste: Kontaveit pääseb kohe Ostapenko servil 40:15 juhtima. Kaks murdepalli.

Meelis Naudi: Mäng algab Ostapenko serviga!

Gunnar Leheste: Kanepi pikemat kommentaari loe siit! http://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/kaia-kanepi-eesti-ajakirjanikele-haigus-andis-tunda-uritasin-punktid-hoida-voimalikult-luhikesena?id=80840815

Meelis Naudi: Kontaveiti ja Ostapenko mäng peaks algama orienteeruvalt kell 12.30. Hetkel käib soojendus. Melbourne'is on hetkel 24 kraadi ehk suurt kuumaprobleemi ei tohiks selles mängus olla.

Gunnar Leheste: Kanepi andis äsja Eesti ajakirjanikele telefonikonverentsi, kus rääkis, et on alates Brisbane'i turniirist haige olnud ning päriselt terveks pole tänaseni saanud. "Tundsin, et ei jaksa täna väga pikki punkte mängida. Üritasin pallivahetused lühikesed hoida. Jalad ei olnud nii teravad ja enesetunne kõige energilisem. Eksisin palju, rütm läks sassi ja vastane mängis väga hästi."

Meelis Naudi: Kõik! Nadal võitis Dzumhuri 6:1, 6:3. 6:1. Varsti tulevad väljakule Kontaveit ja Ostapenko.

Gunnar Leheste: Nadal juhib kolmandas setis 5:1 ja on matši võitmas. Kontaveit ja Ostapenko kindlasti kuskil juba valmistuvad.

Gunnar Leheste: Margaret Courtile oli eile veel eestlastel väga raske pileteid saada just nimelt Nadali mängu pärast. Eestlased loodavad, et palju rahvast lahkub ja selle väljaku pääsmed lähevad nö teisele ringile.

Gunnar Leheste: Nadal on bosnialase Dzumhuri vastu kaks esimest setti võitnud, kolmanda seti esimene geim on pikaks kujunenud. Pärast neid tulevad Margaret Court Arenal väljakule Kontaveit ja Ostapenko.

Michel Lehtmets: See mäng jäi puhtalt füüsise taha.Kahju,,oli hea võimalus 4 ringi jõuda.

Gunnar Leheste: Kahju! Suarez Navarro võtab ikkagi oma ja läheb neljandasse ringi Kontaveiti või Ostapenkot ootama.

Gunnar Leheste: 30:40 Kanepilt topeltviga. Matšpall.

Gunnar Leheste: 30:30 Kanepi viigistab. Suarez Navarro ei taba palli korralikult.

Gunnar Leheste: 15:30 Raske punkt lõpeb Kanepi eestkäeaudiga.

Gunnar Leheste: 15:15 Kanepi viigistab. Eestlanna õnnestumisi saadavad huilged ja aplaus. Navarrol nii palju fänne ei paista olevat.

Gunnar Leheste: Eesti fänn Keith, kellest eile kirjutasime: "Eestlasi on 50-100 vahel. Kõik usuvad. Publik pole alla andnud."

Gunnar Leheste: 3-5 Kanepi murrab. Väike lootus veel on.

Gunnar Leheste: 30:40 Navarro saab võrgupuutest abi. Kanepi üritab, aga ei küündi pallini.

Gunnar Leheste: 15:40 Kanepil kaks murdepalli!

Gunnar Leheste: 15:30. Navarro lööb auti, punkt Kanepile.

Gunnar Leheste: 15:15 Teine Navarrole. Kanepilt tagakäe eksimus.

Gunnar Leheste: 0:15 Esimene punkt hispaanlanna servigeimis Kanepile.

Gunnar Leheste: 2-5 Kanepi loovutab oma pallingu ja nüüd on seis juba väga täbar.

Gunnar Leheste: 40:40 Kaks geimpalli luhta lastud. Tagakäelöök võrgus.

Michel Lehtmets: Kõik pole kadunud,Kaia tundub pisut kosunud olemisega.

Gunnar Leheste: 40:30 Esimesel geimpallil läheb löök pikaks.

Gunnar Leheste: 40:15 Kaks geimpalli Kanepil kasutada. Lõi just täna oma teise serviässa.

Gunnar Leheste: Kanepi oma pallingul juhtimas 30:0. Tuleb-tuleb...

Gunnar Leheste: 2-4 Kanepi saab ühe servimurde tagasi tehtud!

Gunnar Leheste: Kanepi saab ühe murdevõimaluse veel.

Gunnar Leheste: 40:40 Navarro leib ehk ühe käe tagakäelöök jääb Kanepile kättesaamatuks. Vint oli ka korralik peal.

Gunnar Leheste: Suarez Navarro lööb auti, Kanepil murdepall. Millal see viimati oli?

Gunnar Leheste: 40:40 Tagakäelöök maandub väga napilt joone peal. See geim pole veel kadunud.

Gunnar Leheste: 40:30 Geimpall Navarrol.

Gunnar Leheste: Sundimatud vead Kanepi poolt vaadatuna 17:8. Selles geimi seis 30:30.

Gunnar Leheste: 1-4 Navarro nüüd otsustavas setis juba kahe servimurdega peal.

Michel Lehtmets: Väga raske,kui mitte öelda et juba võimatu missioon Kaial..

Gunnar Leheste: 15:40 Navarrol kaks murdepalli. Kaia eestkäelöök võrgus.

Gunnar Leheste: 15:30 Kanepi võidab esimese punkti selles geimis. Navarro löök lõpetab võrgus.

Gunnar Leheste: 1-3 Navarro hoiab oma servi. Nüüd peab Kaia enda oma ka hoidma, muidu on länud.

Gunnar Leheste: Suarez Navarro juhib oma servigeimis 40:15.

Gunnar Leheste: 1-2 Kanepi saab geimi kätte. Raskelt, aga tuleb! Kas siit algab tõus?

Gunnar Leheste: Geimpall Kanepile üle pika aja.

Gunnar Leheste: Teist korda selles geimis 40:40. Esimene serv hea, teise löögiga vormistas punktivõidu.

Gunnar Leheste: 40:40 Kanepi lööb võimsa eeskäe äralöögi ja tribüünilt kõlab jämedahäälne "jeees!"

Gunnar Leheste: 30:40 Navarrol murdepall.

...: Taolises kuumas on väiksemat kasvu Navarrol mõningane eelis. Kukkumine võib tulla kiirelt.

Raiki Kruuk: Kas Kanepi tõesti murdub ja on hetkel liimist lahti? Tundub nii.

Michel Lehtmets: Sisuliselt ellujäämisgeimiga tegu.

Gunnar Leheste: Sundimatud vead 28:12 Kaia poolt vaadatuna. Selles geimis seis 15:15. Võimalus oli ka 30:0 ette minna, aga eeskäelöök maandus võrgus.

Gunnar Leheste: 0-2 Navarro hoiab oma servi.

Michel Lehtmets: Kaial on justkui tinasaapad jalas.

Gunnar Leheste: 15:30 Kaia ainus lootus on täpsed ja tugevad löögid.

Gunnar Leheste: Navarro pallingul seis 15:15. Kanepi ei jõua enam üldse pallidele järgi.

Michel Lehtmets: Kaia tundub väga väsinud.

Gunnar Leheste: 0-1 Kanepi saab küll serviässa kirja, aga üle kahe punkti mitte. Kolm pallingugeimi järjest on Kaia nüüd ära andnud. Foto: Reuters/Scanpix

Gunnar Leheste: Suarezil settpall. Kaialt järjekordne tõrjeviga (aut).

Gunnar Leheste: 1-6 Teine sett kukub väga kindlalt Navarrole. Teine sett kestis vaid 25 minutit, esimene 40.

Gunnar Leheste: 40:40 Navarro viigistab.

Gunnar Leheste: 30:40 Kanepil murdepall.

Gunnar Leheste: Ekraanile kuvatakse eestkäeäralöögid, mis on 12:5 Kaia kasuks. Kanepi läks seda geimi 15:0 juhtima, aga Suarez Navarro esimene äss viigistab 15:15.

Gunnar Leheste: 1-5 Navarro murrab. Äkki tasuks korra hinge tõmmata ja juba järgmisele setile mõelda?

Michel Lehtmets: Tundub et võitja selgub otsustavas setis.

Gunnar Leheste: Tund aega tiksub matši algusest täis, kui Kanepi tagakäe lõikelöök läheb auti. Navarrol murdepall.

Gunnar Leheste: Kanepi jäi oma servil 0:15 taha, kuid juhib nüüd 30:15.

Michel Lehtmets: Kaia serv ja tõrje on väga liimist lahti, ja see kandub ka ülejäänud mängu edasi.

Gunnar Leheste: Navarro juhib oma servil 40:0. Kanepil kolmas tõrje järjest võrku.

Gunnar Leheste: 1-4 Navarro hoiab oma servi kindlalt. See ei tõota head. Kanepi liimist lahti? Loodame, et toibub.

Gunnar Leheste: 1-3 Kanepi kaotab oma pallingu, viimane punkt läks ära lihtveaga. Hispaanlanna nüüd selles setis murdega peal.

Gunnar Leheste: Kanepi servil 30:30. Kaia kaotas just kotkasilma challenge'i ja saab seda selles setis veel vaid kaks korda kasutada.

Michel Lehtmets: Päris mitmed korrad on nüüd Suarez Navarro Kaiale kehasse mänginud ja Kaia on liikumisega hätta jäänud.

Gunnar Leheste: 1-2 Navarrolt väga veenvad servid. Kanepi sai ühe punkti kätte. Selge see, et Navarro peaks sitkuselt ja vastupidavuselt Kaiast üle olema ja ilmselt tajub ta seda isegi ja avaseti kaotust nii väga ei põe, aga esimene sett on siiski meie tennisisti taskus, seda enam ei muuda!

Gunnar Leheste: 1-1 Teise geimpalli kasutab Kanepi ära. Kõik korras.

Gunnar Leheste: Kanepi oma servil 40:30 ees. Viimane punkt kukkus tänu Kaia topeltveale Navarrole.

Gunnar Leheste: 0-1 Suarez-Navarro hoiab oma servi. Kanepi sai vaid ühe punkti kätte.

Gunnar Leheste: 1. seti statistika. Äralöögid (winners) Kanepi kasuks 16:6.

Gunnar Leheste: 6-3 Super! Kanepi hoiab oma servigeimi nulliga. Navarro võttis veel settpalli järel kotkasilma appi, aga Kaia serv oli kindlalt sees. Esimesed servid ei tahtnud selles geimis Kaial kuidagi sisse jääda, aga teiselt servilt hispaanlannale ka võimalust ei tekkinud.

Michel Lehtmets: Väga korralik sett,kui teises saaks ka esimese servi jooksma, siis on 4 ring tõsiasi.

Gunnar Leheste: 40:0 Kolm settpalli Kaial.

Gunnar Leheste: 30:0 Kanepi oma servil juhtimas.

Gunnar Leheste: 5-3 Väga kiire geim Navarrole. Kanepil nüüd teine katse setivõidule servida.

Gunnar Leheste: Navarro juhib oma servigeimi juba 40:0.

Gunnar Leheste: 5-2 Kanepi tegi matši esimese topeltvea ja loovutas oma servi. Edu on siiski veel kindel.

Gunnar Leheste: Navarrol kaks murdepalli. 15:40

Michel Lehtmets: Tuul aina tugevneb,see võiks Navarro eelis olla.

Gunnar Leheste: Kanepi suur fänn Teet Margna viibivat tribüünil eestlaste seas.

Gunnar Leheste: 5-1 Teise murdepalli kasutab Kanepi ära ja mis kõige tähtsam, taas väga pika pallivahetuse järel. Navarro löök lõpetas võrgus. Nüüd servib Kaia esimese seti võidu peale.

Michel Lehtmets: Esimese seti võitjas ei tohiks enam kahtlust olla.

Gunnar Leheste: 40:40 Navarro viigistab. Kanepi tõrje ebaõnnestus.

Gunnar Leheste: Murdepall Kanepil. Navarro tagakäelöök maandus võrgus.

Gunnar Leheste: Suarez Navarro läks oma servigeimi 30:0 juhtima, aga Kanepi on viigistanud 30:30.

Michel Lehtmets: Sellised geimivõidud võivad täna määravaks saada.Tubli töö!!

Gunnar Leheste: 4-1 Väga raske geim käes! Kui sellised geimid Kaia kasuks tulevad, siis see peaks nende naiste tänase taseme kohta nii mõndagi näitama.

Gunnar Leheste: 40:40 Kanepi lõpetab punkti ilusa eestkäeründega. Kaks murdepalli päästetud. Geim on kestnud pea 10 minutit.

Michel Lehtmets: Kaia on ikka väga higine võrreldes hispaanlannaga,loodame et füüsise taha täna midagi ei jää.

Gunnar Leheste: Navarrol teine murdepall selles geimis... Punkt venis pikaks ja Kanepi oli kohe hädas.

Gunnar Leheste: Kanepi palub samuti kotkasilma abi. See näitab, et pall jäi millimeetri jagu auti. Ikka 40:40.

Gunnar Leheste: Geimpallil Kanepilt väga tugev serv, Navarro tõrje lendab auti, aga kotkasilm näitab, et hoopis Kaia servis auti. 40:40 püsib.

Michel Lehtmets: Suarez Navarro on väga hästi Kaia mängu lugema hakkanud.

Gunnar Leheste: 40:40 Aga murret hispanlanna veel ei tee. Kanepi viigistab.

Gunnar Leheste: 30:40 Suarez-Navarro pääseb murdepallini ja viibutab rusikat.

Gunnar Leheste: 30:15 Mängu pikim ja väga põnev punkt. Kanepi tuli võrku, aga kui võimalust nägi ja äralööki otsima läks, lõi paraku võrku.

Gunnar Leheste: Kanepi jätkab kindlalt servimist. 30:0 juba ees.

Gunnar Leheste: 3-1 Viimane pall kukkus Navarrol väga napilt sisse. Hispaanlanna võidab esimese geimi täna.

Gunnar Leheste: Navarro juhib oma pallingul 40:30, viimane punkt tuli Kanepile.

Michel Lehtmets: Praegu kõik elemendid toimivad hästi,10 min mängitud ja hispaanlanna on juba väga keerulisse seisu jäänud.

Gunnar Leheste: 3-0 Kolmas geim järjest! Geimi alguses sai hispaanlanna Kaia jooksma, aga ainult ühe punkti ta kätte saigi.

Gunnar Leheste: 2-0 Servimurre ka juba tehtud! Algus on Kaial väga võimas ja korralik.

Gunnar Leheste: Kanepi on Navarro servil 40:15 ette pääsenud.

Michel Lehtmets: Esimene geimivõit annab alati enesekindlust.Hea algus!

Gunnar Leheste: 1-0 Kaks järgmist punkti kuulusid siiski Kanepile. Esimene geim käes.

Gunnar Leheste: Kanepi juhtis 40:30, kuid lõi järgmisel pallivahetusel auti. Seis 40:40 tasa.

Gunnar Leheste: Kanepi alustab matši kindlalt, minnes oma servil 30:0 ette.

Gunnar Leheste: Kohapealt tuleb infot, et kogu Show Court 2 üks otsatribüün on Eesti fännide poolt hõivatud.

Gunnar Leheste: Soojendus läbi. Pusad seljast ja mängima!

Gunnar Leheste: Mängijad on väljakul ja teevad sooja.

Gunnar Leheste: Koristatakse väljakut, Kanepi ja Suarez-Navarro pole veel välja ilmunud.

Gunnar Leheste: Läbi! Meeste paarismäng sai läbi ja Kanepi - Suarez-Navarro võivad hakata valmistuma.

Gunnar Leheste: Meeste paarismängu teine sett lahendatakse kiires lõppmängus. Kui Moldova-Korea paar võidu saab, on plats Kanepi ja Suarez-Navarro jaoks vaba.

Gunnar Leheste: Sellest Instagrami postitusest võib järeldada, et Kanepi käis täna krüoteraapias. https://www.instagram.com/p/BeHvi0oDHcz/

Gunnar Leheste: Ilm on Melbourne'is sama kuum nagu eile. Briti teine reket Kyle Edmund (Foto: Reuters/Scanpix), kelle mäng algas Show Court 2 väljakul kell 10, rääkis pärast matši, et see oli üks ta karmimaid füüsilisi katsumusi tennisekarjääri jooksul: "Ilmselt kuumimad olud, mis ma sel aastaajal kohanud olen. Ma ei tea täpseid temperatuure, aga ajalehes räägiti, et tuleb peaaegu 40 kraadi." Google annab vastuseks 33 kraadi (lauspäike). Mida aeg edasi (hetkel on seal kell 17.49), seda jahedamaks peaks minema.

Gunnar Leheste: Meeste paarismäng venib ja venib... Kontinen-Peers juhivad teises setis 3:2, aga ühtegi servimurret veel toimunud pole. Esimeses setis juhtusid soomlane ja australlane oma pallingu loovutama alles pärast 4:4.

Gunnar Leheste: Kontinen ja Peers kaotasid esimese seti Moldova-Korea paarile üllatuslikult 4:6. Nüüd tasub olla selle poolt, et üllatajad ka teise seti ära võtavad, siis saavad Kanepi ja Suarez-Navarro väljakule.

Gunnar Leheste: Mida pakuvad kihlveokontorid? Kiire ringkäik Eesti suuremates ennustusportaalides ütleb, et Kanepi on Suarez-Navarro vastu favoriit (1.45 vs 2.75/2.80) ning Kontaveit pigem mitte (2.20/2.18 vs Ostapenko 1.67/1.68).

Gunnar Leheste: Siin on üks põhjuseid, miks me ei saa Kanepi ja Suarez Navaroo mängu juba kell 8 jälgima hakata. Päeva esimeses mängus Show Court 2 väljakule tulnud britt Edmund ja grusiin Basilašvili pidasid kolm ja pool tundi kestnud lahingu, millest näiteks see geim kujunes 20 minuti pikkuseks! https://twitter.com/AustralianOpen/status/954183113625690113

Gunnar Leheste: Meeste paarismäng, tuletame meelde, käib kahe seti võiduni. Ehk kui Kontinen ja Peers on tublid, võib lõppeda mäng näiteks 6:4, 6:4, kui vähem tublid, siis on üks sett veel. Hetkel on seis avasetis 2:1.

Michel Lehtmets: Tere hommikust ka minu poolt, lugupeetud tennisesõbrad! Kaia tänane ülesanne tundub paberi peal pisut lihtsam kui Anetti oma, aga nagu teame, on pall tennises väga ümmargune, ja eriti veel naiste mängus. Kanepi kindlasti täna väga riskida ei tohiks ja oma keskmise välja mängimisel peaka ta ikkagi jõuga hispaanlannast üle olema. Anett peab kindlasti vältima sellist mängu nagu Ostapenko harrastab. Tal ei ole vaja kellelegi tõestada, et ta suudab palli sama kõvasti lüüa kui lätlanna. Kui ta suudab kahe jalaga maa peale jääda, siis on ka temal hea võimalus 4. ringi jõuda.

Gunnar Leheste: See muinasjutt sai paraku läbi... http://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/maailma-neljas-reket-lopetas-australian-openil-15-aastase-imelapse-teekonna?id=80837691

Gunnar Leheste: Naiste paarismäng on läbi. Tšehhitarid Safarova ja Strycova (4. asetus) ei vääratanud ja võtsid teises ringis kindla 6:2, 6:2 võidu Rumeenia - Ukraina paari Olaru - Savtšuki üle. Enne Kanepi mängu tulevad veel areenile Moldova-Korea duo Albot-Chung ja Soome-Austraalia paar Kontinen-Peers (2. asetus). Kõigi eelduste kohaselt ei tohiks Kontinentil ja Peersil suuri probleeme tekkida ja see mäng venima ei hakka. Loodame!

Gunnar Leheste: Väljakul, kuhu täna tulevad Kanepi ja Suarez Navarro (Show Court 2), on käimas teine kohtumine. Naiste paarismängus on läbi esimene sett. Pärast seda matši on veel kavas meeste paarismäng, kus üks osalistest on soomlane Henri Kontinen.