FOTOD ja VIDEO | Kaia Kanepi võitis maailma neljanda reketi vastu avaseti, kuid langes seejärel väsimuse ohvriks

Brisbane`i tenniseturniiri kvalifikatsioonist alustanud Kaia Kanepi (WTA 99.) andis veerandfinaalis maailma neljandale reketile Karolina Pliškovale küll kõva lahingu, kuid pidi lõpuks kolmes setis siiski vastase paremust tunnistama.

Avasetis kaks korda Pliškova pallingu murdnud Kanepi näitas mängu alguses suurepärast tennist ning kontrollis kohtumist, kuid teises setis hakkasid ilmnema väsimuse märgid: üha enam tuli eestlanna mängu topeltvigu, samuti oli visuaalselt näha, et Kanepi ei liikunud enam nii palju kui varem.

Pliškova suutiski teise seti lõpu enda kasuks pöörata ning otsustavas kolmandas setis rampväsinud Kanepist enam vastast ei olnud. Tšehhitari võidunumbriteks kirjutati lõpuks 3:6, 7:5, 6:1.

Kaia Kanepi - Karolina Pliškova Nüüd on kõik. Kanepi andis endast küll kõik, aga väsimus sai saatuslikuks. Pliškova võidunumbrid on 3:6, 7:5, 6:2. See võis nüüd olla otsustav nael... Pliškova murrab ja seis on 2:5. Pliškova vastab ja hoiab. 2:4. Kanepi püsib veel elus - 2:3. Pliškova hoiab oma servi. 1:3. Oma servigeimis suudab Kanepi nüüd vastupanu osutada ning saab ka silma pähe. 1:2. 0:2. Ega see kolmas sett ilmselt väga kaua enam ei kesta... Pliškova murrab kohe alustuseks. Kanepi tundub omadega täiesti läbi olevat. 0:1. Pliškova hoiab oma servi ning viib matši kolmandasse setti. Nagu mainitud - kõik trumbid on nüüd tšehhitari käes. Pliškova murrab Kanepi küllaltki lihtsalt - Kanepi patustab topeltvigadega. Nüüd on kõik trumbid juba tšehhitari käes. 5:6. Kanepi jõuab matšivõidust küll kahe punkti kaugusele, kuid matšpallini mitte. Pliškova viigistab teise seti 5:5-le. Mihkel Laurits: Tundub, et Kaia on mängides minetanud hapu näo! See toob edu! (Y) See geim venis jälle ülipikaks, aga Kaia suutis viienda geimpalli lõpuks ära kasutada! 5:4. Meelis: Vajutada tuleb. Pliškova peab vastu pidama Pliškova viigistab taas. 4:4. Kanepi kutsus arsti väljakule ning korra võetakse tema reieside lahti. Loodetavasti pole midagi tõsist. Korra juhtus sama ka mängu ajal Tsurenkoga. See geim venis nüüd väga pikaks ning sisaldas Kanepil mitut topeltviga, Pliškova murdepalli, tšehhitari reketiloopimist, aga mis põhiline - Kanepi võitu! 4:3 on eestlanna taas ees. Tšehhitar viigistab. 3:3. Pliškova ei jää aga võlgu ja murrab vastu. 3:2 Kanepile. Kanepi murrab! Seis teises geimis 3:1 ning mäng kindlalt eestlanna kontrolli all. Nüüd tuleb vastu pidada! Kanepi kingib taas oma servil Pliškovale ühe murdepalli, aga võtab siiski oma jõuga ära. 2:1. Kanepil on teises geimis küll koguni kaks murdepalli, kuid neid ta ära ei kasuta. Pliškova viigistab seisu 1:1-le. Kanepi alustab teist setti ärevalt, andes Pliškovale võimaluse murdeks, kuid võidab siiski oma pallingugeimi. 1:0. dark knight: Kaia ei pea absoluutselt mitte millegagi riskima - ka äralöögid saab lüüa varuga tühja kohta ja pliskova ei ürita isegi mitte järgi minna. Avasett on Kanepi oma! Teine murre toob eestlannale 6:3 võidu! Natuke raskelt tuleb, aga tuleb! Kanepi läheb avasetis juba 5:3 ette ning on setivõidust ühe geimi võitmise kaugusel. Kihlveokontorites on praeguseks mängu võitja koefitsiendid sisuliselt võrdsustunud, kui enne mängu olid need selgelt Pliškova kasuks. Pliškova võidab oma pallingugeimi kindlalt. 4:3 Kanepile. Kanepi on seni oma servil kindel olnud, kuigi see geim tuli pisut raskemalt. 4:2. Pliškova on samuti oma servikindlust leidmas. 3:2 Kanepile. Kanepi võidab oma servigeimi suurepärase löögiga. 3:1. Nüüd saab ka Pliškova esimese geimi kätte. 2:1 Kanepile. mall: Poolfinaalis ukrainlanna, valgevenelanna, lätlanna ja .... Kanepi annab teises geimis Pliškovale vaid ühe punkti ning läheb 2:0 ette. Aga neljanda murdepalli kasutab Kanepi ära! 1:0 Kaiale. Kanepil on esimeses geimis kasutada olnud juba kolm murdepalli, aga ühtegi neist pole eestlanna ära kasutanud. Nüüd on aga ülekanne alanud! Servimisega alustab avasetis Pliškova. Edasilükkumise põhjuse osas jääme praegu vastuse võlgu: samal areenil peetud eelmine mäng meeste ATP turniiril on juba tükk aega lõppenud. Pinevus kasvab... nüüd on mängu algusajaks märgitud 11.20. Kohapealt antakse teada, et mängu algus viibib veel viis minutit - uueks algusajaks on pakutud 11.15. Mängu algus on pisut viibinud, kuid peagi peaks ülekanne algama. Tere hommikust! Kanepi ja Pliškova mänguni on veel pisut aega, aga selle paari võitja vastane poolfinaalis on juba selgunud - selleks on maailma kuues reket Elina Svitolina, kes sai just loobumisvõidu Johanna Kontalt.

Enne mängu:

Eile varahommikul teenis Kanepi Brisbane´is viienda järjestikuse võidu, alistades kaheksandikfinaalis maailma 42. numbri Lesia Tšurenko 6:4, 6:3. Nüüd tuleb eestlannal kohtuda 25-aastase tšehhitari Pliškovaga, kes alistas äsja lõppenud kohtumises kindlalt 6:1, 6:1 Catherine Bellise (WTA 60.).

Kanepi ja Pliškova on varasemalt omavahel kohtunud kahel korral (2008. ja 2013. aastal), mõlemal puhul on edu saatnud Tšehhi tennisisti. Poolfinaalis kohtub selle matši võitja Elina Svitolinaga (WTA 6.).

Brisbane'i turniiri auhinnafond on ligi 900 000 dollarit, Kanepi on varasemalt siin triumfeerinud 2012. aastal, Pliškova näol on tegu aga tiitlikaitsjaga, sest just tema tõstis võitjakarika pea kohale mullu jaanuaris.