FOTOD ja VIDEO | Kaia Kanepi raamatu esitlusel: sain kiiresti aru, et meediat ei tasu vaadata

Kaia Kanepi esitles täna Tallinnas Viru Keskuse Rahva Raamatu kaupluses oma elulooraamatut „Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond Ameerika mägedel”.

Kanepi tunnistas, et esimene reaktsioon raamatu ilmumisele oli üsna šokeeriv. "Olin Prantsusmaal võistlustel ja juba unustanud, et pressiteade (raamatu ilmumise kohta - toim.) läks välja. Tegin ühel päeval Delfi lahti ja nägin, et peauudises oli kirjas, kellega ma magasin. Siis sain aru, et ma rohkem meediat ei vaata. Ja samuti Facebooki kommentaare ei hakanud ma igaks juhuks lugema. Nüüd olen ma natuke rohkem vaadanud, kuna kõik on maha rahunenud," rääkis Kanepi.

Vaata Kanepi raamatu esitlust: