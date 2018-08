FOTOD JA TIPPHETKED | Kaotusseisust välja tulnud Anett Kontaveit pääses Montreali tenniseturniiril teise ringi

Avasetis hoidsid mõlemad mängijad oma pallingut kuni kümnenda geimini, mil Makarova pääses 40:15 juhtima, kasutas ära oma teise murdapalli ja kindlustas setivõidu 6:4.

Kontaveit jõudis oma esimese murdepallini teise seti avageimis, kuid ei suutnud seda realiseerida. Uue murdevõimaluse sai eestlanna viiendas geimis, kasutades selle ka ära. Seejärel päästis Kontaveit venelanna kaks murdepalli ning pani teistkordse murdega setile võiduka punkti - 6:3.

Otsustav sett kuulus juba kindlalt eestlannale, kes võitis kahe murde abil seisuga 6:1. Kontaveit lõi kaks tundi kestnud matši jooksul viis ässa, tegi kuus topeltviga, realiseeris kuuest murdevõimalusest neli ja jäi mängu üldpunktides peale 92:77. Kohtumise lõpus väsinud Makarova suutis oma seitsmest murdepallist võita vaid ühe.

Järgmises ringis ootab Kontaveiti 8. asetusega tšehhitar Petra Kvitova (WTA 8.), kes on esimeses ringis vaba.

Kontaveit ja Makarova olid varasemalt kohtunud ühe korra - 2017. aasta Miami Openi avaringis võitis eestlanna 6:7 (1), 6:2, 6:2.

30-aastane Jekaterina Makarova on oma karjääri tipphetkel olnud naiste tennise 8. number. Üksikmängus on ta jõudnud nii US Openi kui Australian Openi suure slämmi turniiril poolfinaali. Paarismängus on ta võitnud Wimbledoni, French Openi ning US Openi.