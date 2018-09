FOTOD JA TIPPHETKED | Kahju! Kontaveit pidi Wuhani turniiri finaalis võimsa serviga valgevenelanna paremust tunnistama

Delfi TV ekspertkommentaatori Märten Tamla sõnul on 20-aastase Sabalenka serv naiste tennises üks võimsamaid. Selle tunnistuseks on ka fakt, et Kontaveidil ei tekkinud kummaski setis ühtegi murdevõimalust. Sabalenka ise realiseeris kuuest murdepallist kolm.

Mõlemad mängijad lõid tund ja 14 minutit kestnud matši jooksul kolm serviässa ja tegid ühe topeltvea. Sabalenka esimese servi õnnestumisprotsent oli 63 %, Kontaveidil 45 %. Esimeselt servilt võitis Sabalenka 78 % punktidest, Kontaveit 52 %, teiselt servilt valgevenelanna 63 % ja Eesti esireket 58 %.

Tänasest kaotusest hoolimata tõuseb Kontaveit oma karjääri parimale edetabelikohale 21. Sabalenka on homsest alates maailma 16. reket. Järgmise etteaste teeb Kontaveit uuel nädalal Pekingis, kus ta on avaringis vaba.

Wuhanis toimuv on Premier5 kategooria turniir, millest kõrgema tasemega on vaid neli suure slämmi turniiri ning veel neli "Premier Mandatory" kategooria turniiri (Miami, Indian Wells, Madrid ja Peking). Ei Kontaveit ega Kaia Kanepi ole nii kõrgetasemelisel turniiril varem finaali jõudnud. Wuhanis olid tänavu kohal kõik seitse praeguse maailma edetabeli esinaist, ent ükski neist poolfinaali ei jõudnud.