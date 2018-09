FOTOD JA BLOGI NEW YORGIST | Alguses oli Williams teiselt planeedilt, alates teisest setist andis Kanepi lahingu

* Williamsi üksikmängud US Openil 92-11, Kanepil 21-11 ;

* Williams jäi viimati US Openi pidama 4. ringis 2006. aastal, kui kaotas prantslannale Amelie Mauresmole 4:6, 6:0, 2:6 ;

* Kanepi on Suure slämmi turniiridel 4. ringis mänginud 7 korda ja kaotanud vaid korra, 2014. aastal US Openil Serena Williamsile ;

* Tänavu, pärast lapse sünni järgset tagasitulekut on Williams kaotanud viis matši: Venus Williamsile, Naomi Osakale, Maria Šarapovale, Angelique Kerberile (Wimbledoni finaal) ja Johanna Kontale ;

* Tänavusel US Openil on Williams kolme mänguga loovutanud vastastele kokku 11 geimi ;

* Williams on US Openi kuuekordne võitja, finaalis mänginud kaheksa korda ;

* Suure slämmi finaalides on Williams mänginud 30 korda, neist võitnud 23 ;

* Kanepi on kahekordne US Openi veerandfinalist (2010, 2017) ;

* Williams on maailma esireket olnud 319 nädalat, enamat on suutnud Steffi Graf (377) ja Martina Navratilova (332) ;

* Veerandfinaali jõudja teenib auhinnarahana pea pool miljonit dollarit (475 000).

KAIA KANEPI - SERENA WILLIAMS Ivar Jurtšenko: https://twitter.com/usopen/status/1036370396386287616 Ivar Jurtšenko: Serena Williamsi esimesed kommentaarid: Meil on alati olnud rasked matšid, olen õnnelik, et läbi tulin. Oli keeruline kohtumine. Ivar Jurtšenko: Serena võidab kohtumise kolmes setis 6:0, 4:6, 6:3. Ivar Jurtšenko: Kaia eksib veel kord ja Serenal kolm matšpalli. Ivar Jurtšenko: Kaia lööb võrku, 30-0. Ivar Jurtšenko: Täiesti haige. Serviäss number 18, 15-0. Ivar Jurtšenko: Päris arusaamatu löök Williamsilt ja seis otsustavas setis 5:3. Williams saab servida võidule. Ivar Jurtšenko: Ülikeerulise palli päästis Kaia, kukkus taha joonele ja sealt edasi võimas eeskäsi, 40-0. Ivar Jurtšenko: Otse servist veel üks punkt, 30-0. Ivar Jurtšenko: Kaia serv. Williams laseb kotkasilmal kontrollida, aga serviäss. Ivar Jurtšenko: Serviäss ja Williams ees 5:2. Serv on täna mängu ära otsustanud. See on ikka hirmus purakas, mis selle musta naise käe seest tuleb. Ivar Jurtšenko: Veel otse servist, 40-15. Ivar Jurtšenko: Punkt otse servist, 30-15. Ivar Jurtšenko: Serviäss number 16, 15-15. Ivar Jurtšenko: Mis kinni ei jää, saab kinni löödud! Kaia punkt, 0-15. Ivar Jurtšenko: Ja Serena eksib ning Kanepi jõuab seisuni 4:2, murdega taga. Ivar Jurtšenko: Williams ründab teist servi, aga napilt pikaks, 40-30. Ivar Jurtšenko: Teine toeltviga selles geimis, 30-30. Ivar Jurtšenko: Kaial oli õnne, pall tripsust võrgu taha, 30-15. Ivar Jurtšenko: Hea surve, Williams eksib, 15-15. Õige pea mängitud poolteist tundi. Ivar Jurtšenko: Topeltviga, 0-15. Ivar Jurtšenko: Kaia servigeim, eksimisruumi pole. Ivar Jurtšenko: Oma esimese servi punktidest on Williams võitnud pea 80 protsenti (30/38). Ivar Jurtšenko: Ja viimane punkt samuti otse servist. Williams peal 4:1. Ivar Jurtšenko: Serviäss number 15. Seis 40-0. Ivar Jurtšenko: Serviäss number 14. Kisub juba ulmeliseks. Ivar Jurtšenko: Võimas äralöök tagakäega, Williamsi serv, 15-0. Ivar Jurtšenko: Geim kuivalt käes! Seis 3:1, Kaia murdega maas. Ivar Jurtšenko: Sundimata viga Serenalt, 40-0. Ivar Jurtšenko: Serena eksis, 30-0. Ivar Jurtšenko: Kaia on Serenast kolm aastat noorem. Ivar Jurtšenko: Noore jalad päästsid! Kaia servil 15-0, Ivar Jurtšenko: Alates mängu seitsmendast geimist ehk teise seti algusest on olnud võrdne heitlus. Servi vahe muidugi on, serviässad 13-3 ja palju punkte on tulnud ka niiöelda otse servist. Ivar Jurtšenko: Ja veel üks punkt otse servist. Williams juhib otsustavas setis 3:0, ühe murdega peal. Ivar Jurtšenko: Serviäss, Williamsil edu sees. Ivar Jurtšenko: Ei taba puhtalt palli ning tasa, 40-40. Ivar Jurtšenko: Hea vastuvõtt otse jalgadesse ja Kaial murdepall. Ivar Jurtšenko: Serviäss number 12, 30-15. Ivar Jurtšenko: Topeltviga, 30-30. Ivar Jurtšenko: Williams otse servist, 15-15. Ivar Jurtšenko: Kaia kaval stopp võttis Williamsi spagaati. Seis 0-15. Ivar Jurtšenko: Ja Kaia laseb murde läbi ning on taga 0:2. Ivar Jurtšenko: Veel üks eksimus ning Serenal kaks murdepalli, 15-40. Ivar Jurtšenko: Natukene vasakule läheb Kaia löök, 15-30. Ivar Jurtšenko: Hea surve, Serena lööb võrku, 15-15. Ivar Jurtšenko: Kaia ei saa palli väljakule, 0-15. Ivar Jurtšenko: Ja hirsmate röögatuste saatel saab Serena oma servigeimi lõpuks kätte. Lasi auru välja. Williams ees otsustavas setis 1:0. Ivar Jurtšenko: Williamsil edu sees. Ivar Jurtšenko: Täiesti uskumatu eeskäsi Kaialt. Serena lihtsalt ei suuda selle vastu midagi teha, 40-40. Ivar Jurtšenko: Hästi tabatakse täna nurkasid, seekord Williams, edu sees. Ivar Jurtšenko: Topeltviga, Williamsi tänane kolmas. Seis 40-40. Ivar Jurtšenko: Jällegi punkt sisuliselt otse servist, 40-30. Ivar Jurtšenko: Vastuseks tuleb serviäss, number 11. Seis 30-30. Ivar Jurtšenko: Kanepi võimas löök ja Williams on võimetu, 15-30. Ivar Jurtšenko: Kolmas sett algas. Williams servib, 15-15. Ivar Jurtšenko: Kaia saab seti kätte!!! Kaia jaoks ajalooline hetk 6:4. Ivar Jurtšenko: Kaia eeskäega joone kõrvale, kolmas setpall. Ivar Jurtšenko: Williams tagakäega nurka, 40-40. Ivar Jurtšenko: Otse servist, teine setpall. Ivar Jurtšenko: Aga Williams ei anna veel, 40-40. Ivar Jurtšenko: Fantastiline löök, setpall! Ivar Jurtšenko: Ja teise ka otse servist, ei aidanud Williamsit ka kotkasilm, 40-40. Ivar Jurtšenko: Esimese saab Kaia kätte, 30-40. Ivar Jurtšenko: Kaia ei ulatu korralikult pallini ning kaks murdepalli, 15-40. Ivar Jurtšenko: No nüüd lõpuks ometi pommitab võrku, 15-30. Ivar Jurtšenko: Williams ei eksi enam, väga kindlalt lööb, 0-30. Ivar Jurtšenko: Kaia serv. Läheb napilt pikaks, 0-15. Ivar Jurtšenko: Viis geimi on Williamsi vastu käes, mida sel turniiril veel keegi pole suutnud, aga tahaks enamat, esialgu tagasihoidlikult ühte setti. Ivar Jurtšenko: Ja veel otse servist ning Williams jõuab 5:4 peale. Kaia murdega peal ja läheb servima. Ivar Jurtšenko: Otse servist, Williamsil edu sees. Ivar Jurtšenko: Serena võtab kolmanda punkti järjest, 40-30. Ivar Jurtšenko: Hiilgav vastuvõtt Kaialt, rahvas aplodeerib, 40-40. Ivar Jurtšenko: Serviäss, 30-30. Ivar Jurtšenko: Kui kahju, Kaia ründas servi ja mõni sentimeeter pikaks, 15-30. Ivar Jurtšenko: Serena löök pikaks, 0-30. Rahvas teeb ergutuskisa. Ivar Jurtšenko: Topeltviga Williamsilt, 0-15. Ivar Jurtšenko: Ja Williams murrab ühe tagasi, Kaia ees 5:3. Endiselt on teises setis kõik ok. Ivar Jurtšenko: Milline tagakäsi Williamsilt, raketikuul, 15-40. Ivar Jurtšenko: Kaia vastab täpselt samaga, Williams vaatab heitunult, 15-30. Ivar Jurtšenko: Ai, ai. Williams paneb palli nurka, 0-30. Ivar Jurtšenko: Kaia serv. Serena surub ära, 0-15. Ivar Jurtšenko: Esimese ja teise seti mänguline vahe on nagu ameerika mäed. Totaalselt teine mäng. Ivar Jurtšenko: Kaia ei ole neljas varasemas omavahelises mängus setti kätte saanud. Kas täna see tuleb? Ivar Jurtšenko: Topeltviga, kotkasilma vaadati ka, aga ei aidanud. Kaia ees teises setis 5:2! Gunnar Leheste: Eurosport: "Esimeses setis oli Serena see, kelle esitus oli jalustrabav. Nüüd võib peaaegu sama öelda Kanepi kohta." Ivar Jurtšenko: Teine fantastiline punkt Kaialt järjest ja murdepall. Ivar Jurtšenko: Oivaline! Kuidas tõi praegu paremast nurgast palli ära, 40-40. Ivar Jurtšenko: Väga hea, terav vastuvõtt Kaialt, 40-30. Ivar Jurtšenko: Kütab ennast üles, tabab joont, 40-15. Ivar Jurtšenko: Williams laseb esimest korda tänases mängus röögatuse lendu, 30-15. Ivar Jurtšenko: Fantastiline punkt Kaialt, leiab nurga üles, 15-15. Ivar Jurtšenko: Williams otse servist, 15-0. Ivar Jurtšenko: Serena löök võrku ja Kaia ees 4:2. Ivar Jurtšenko: Hea serv, Serena ei taba korralikult, 40-15. Ivar Jurtšenko: Pikk pallivahetus ja Kaia surve jääb peale, 30-15. Hoopis teine mäng kui avasetis. Ivar Jurtšenko: Kaia lööb eeskäega pikaks, 15-15. Ivar Jurtšenko: Hea algus jälle, 15-0. Ivar Jurtšenko: Kaial on ka mõned poolehoidjad areenil olemas! Ivar Jurtšenko: https://twitter.com/usopen/status/1036352293036208128 Ivar Jurtšenko: Kaks korda oli Kaial õnne, et pall tripsust üle läks, ent lõpuks geim ikkagi kuivalt Williamsile. Seis 3:2 Kaiale, murdega peal. Ivar Jurtšenko: Williamsi üheksas serviäss, 40-0. Ivar Jurtšenko: Läks teist servi ründama, aga pikaks, 30-0. Ivar Jurtšenko: Williams otse servist, 15-0. Nagu Kaia ennustas, siis pikki punkte väga pole. Ivar Jurtšenko: Suurepärane serv keskele ja geim käes. Kanepi juhib teises setis 3:1. Ivar Jurtšenko: Williamsi äralöök, 40-30. Ivar Jurtšenko: Mängu esimene topeltviga, 40-15. Ivar Jurtšenko: Teine serviäss otsa, 40-0. Ivar Jurtšenko: Super. Serviäss, 30-0. Ivar Jurtšenko: Oli õnne ja peabki olema! Ei tulnud praegu võrgutripsust pall üle, 15-0. Ivar Jurtšenko: Äralöögid Williamsi kasuks 19-3. Aga teises setis on selgelt läinud mänguks. Ivar Jurtšenko: Serviäss, Williamsi kaheksas ja seis teises setis 2:1 Kanepile. Murdega peal. Ivar Jurtšenko: Serena eksis. Kaia oli valmis juba pingi poole minema, et sealt tuleb kindel punkt vastasele, aga ei midagi. Ivar Jurtšenko: Napilt tagakäsi auti, 40-0. Ivar Jurtšenko: Veel üks äss, juba mängu seitsmes, 30-0. Ivar Jurtšenko: Serena vastab serviässaga, 15-0. Ivar Jurtšenko: Fantastiline eeskäsi ja Williamsil jääb vaid vaadata. Kaia ees teises setis 2:0. Ivar Jurtšenko: Kanepi otse servist, 40-15. Ivar Jurtšenko: Tuleb, tuleb. Veel üks eksimus Serenalt, 30-15. Gunnar Leheste: Lõpuks pidi hakkama ka Serena meile kingitusi tegema. 100-protsendiline esimese servi punktide realiseermine ei saa ju lõpmatuseni kesta. Ivar Jurtšenko: Kanepi servib, seis 15-15. Serena on samuti eksima hakanud. Ivar Jurtšenko: Ja Kaia murrab teise seti alguses ning läheb ette 1:0! Annab mängida küll. Ivar Jurtšenko: Hiilgav vastuvõtt Kaialt ja murdepall olemas. Ivar Jurtšenko: Tasa, 40-40. Ivar Jurtšenko: Serviäss, 40-30. Ivar Jurtšenko: Vastuvõtt nurjus, 30-30. Ivar Jurtšenko: Serena eeskäelöögil eksib, 15-30. Ivar Jurtšenko: Kanepi päästis võrgutripsust tulnud palli ja Serena ei saanud palli tühjale väljakule, 15-15. Ivar Jurtšenko: Williamsi serv, Kanepi eksis, 15-0. Ivar Jurtšenko: Teine sett algab. Ivar Jurtšenko: Ning Kaia lööb võrku ja sett läbi. Williams võitis seti 6:0. Ivar Jurtšenko: Kaia eeskäsi pikaks ja setpall Williamsil. Gunnar Leheste: Eurospordi kommentaatori sõnul "paneb Williams Kanepi välja nägema tavalisena". Kas peeti silmas, et "tavalise Kanepina" või "iga teise mängijana, keda Serena pühapäeviti loputab"? Ivar Jurtšenko: Kaia eksib, 30-30. Ivar Jurtšenko: Serviäss Kaialt, 30-0. Ivar Jurtšenko: Algus on lubav, 15-0. Ivar Jurtšenko: Williams "tapab" teise servi mängeldes ära, vastuvõtt on võimas, 30-15. Ivar Jurtšenko: Kas Kaia saab pallingugeimi kätte või läheb esimene sett nulliga? Ivar Jurtšenko: Ja kolmas serviäss jutti ning esimene sett 14 minutiga seisus 5:0. See lööb jalust. Ivar Jurtšenko: Serviäss, 40-0. Kas tõesti on Serena nii hea? Ivar Jurtšenko: Serviäss, 30-0. Ivar Jurtšenko: Serena otse servist, 15-0. Ivar Jurtšenko: Serena otse vastuvõtust ja juhib 4:0. Kaia mängus ei ole vabadust. Ivar Jurtšenko: Kanepi eksib, lööb välja paremale, 15-40. Ivar Jurtšenko: Nii kui kergema palli ette annad, nii kohe lööb ära, 15-30. Ivar Jurtšenko: Hästi! Nüüd sai tugeva palli Serena peale ja kohe eksis, 15-15. Ivar Jurtšenko: Kaia servib ja Williams otse vastuvõtust, 0-15. Ivar Jurtšenko: Williamsil juba 7 äralööki, Kaial mitte ühtegi. Ivar Jurtšenko: https://twitter.com/usopen/status/1036344985677774848 Ivar Jurtšenko: Kaia vastuvõtt pikaks ja Williams peal 3:0. Mängitud vaid üheksa minutit. Seni pole mänguks läinud. Ivar Jurtšenko: Kaia lööb kõrvale ja Williams peal 40-15. Ivar Jurtšenko: Otse servist, 30-15. Ivar Jurtšenko: Võimas eeskäsi, Kaia ei ulatu, 15-15. Ivar Jurtšenko: Serena serv, tuleb eksimus, paremale välja, 0-15. Ivar Jurtšenko: Fantastiline pall Williamsilt ja ameeriklanna ees 2:0. Ivar Jurtšenko: Vastasel kaks murdepalli, 15-40. Ivar Jurtšenko: Serenalt ka eksimus, 15-30. Ivar Jurtšenko: Esimene pikem punkt, Kaia lõpuks eksib, 0-30. Ivar Jurtšenko: Kaia servib. Serena põrutab vastuvõtuga palli nurka, 0-15. Ivar Jurtšenko: Williamsilt ilus mäng võrgus ja ameeriklanna ees esimeses setis 1:0. Ivar Jurtšenko: Williams lahendab tagakäega pikki joont, 40-15. Ivar Jurtšenko: Serviäss, 30-15. Ivar Jurtšenko: Seekord Serena teine serv töötas, hea serv oli, 15-15. Ivar Jurtšenko: Williamsi serv. Kaia saab otse teise servi vastuvõtust punkti, 0-15. Ivar Jurtšenko: Viimased ettevalmistused ja kohe mäng algab. Ivar Jurtšenko: https://twitter.com/usopen/status/1036343476013547520 Ivar Jurtšenko: Senise kolme mänguga ei ole Serena vastu keegi üle nelja geimi võitnud, kõik kohtumised on kestnud pisut üle tunni. Usume, et täna tuleb teistsugune mäng! Ivar Jurtšenko: Kolm minutit soojenduse lõpuni. Kaia ikka tumedas mänguvormis. Ivar Jurtšenko: Loosi võitis Kaia ja valis vastuvõtu ehk esimesena asub servima Williams. Aga sinna on umbes viis minutit aega. Ivar Jurtšenko: Serena Williams väänas eelmises mängus kergelt hüppeliigest, aga ta sõnas mängu eel antud lühiusutluses, et tema keha on selliste väikeste tagasilöökidega harjunud. Pole hullu. Ivar Jurtšenko: Kui Kanepi sai väljakule tulles tagasihoidliku aplausi, siis Williams võeti vastu ovatsioonidega. Nii on, kohtumine peetakse ikkagi USA-s. Ivar Jurtšenko: Naised astuvad väljakule! Ivar Jurtšenko: Kui auhinnarahadest rääkida, siis 23-kordne üksikmängu Suure slämmi võitja Serena Williams on auhinnarahadena enne US Openit teeninud 86,38 miljonit dollarit. See on naiste absoluutne rekord. Koos õe Venuse teenistusega on Williamsite pere puhtalt auhinnarahadega teeninud 127 miljonit dollarit. Ivar Jurtšenko: Naiste üksikmängu 4. ringi kohtumine. Panused on suured. Võitja garanteerib auhinnaraha 475 000 dollarit ja 430 WTA reitingupunkti. Ivar Jurtšenko: Nadal võitis 6:3, 6:3, 6:7(6) ja 6:4. Matš kestis 3:18. Väljak on õige pea Kaia Kanepi ja Serena Williamsi päralt. Ivar Jurtšenko: Kanepi ja Williamsi mängu võitja järgmine vastane on Karolina Pliškova, kes alistas Ashleigh Barty 6:4, 6:4. Ivar Jurtšenko: Nadal murdega peal 5:4 ja asub servima. Ivar Jurtšenko: Nadal hoidis oma servigeimi kindlalt ja on ees 5:3. Ivar Jurtšenko: Peaväljaku meeste üksikmäng on kestnud üle kolme tunni. Nadali eelmise ringi matš venelase Katšanoviga kestis pea neli ja pool tundi. Ivar Jurtšenko: Nadal murdis uuesti ja läks juhtima 4:3. Kohe järgneb enda servigeim. Ivar Jurtšenko: Nadali ja Basilashvili matš on hoopis teine tera kui aasta tagasi French Openil. https://twitter.com/usopen/status/1036298531215220736 Ivar Jurtšenko: Basilashvili sai neljandas setis murde tagasi, seis 3:3. Ivar Jurtšenko: Meenutus kolmanda seti lõpust: https://twitter.com/usopen/status/1036327767288115200 Ivar Jurtšenko: Neljas sett, Nadal murdega peal 3:2. Viimast geimi mängiti 8 minutit. Käib kõva andmine. Ivar Jurtšenko: Pliškova võitis samal ajal esimese seti Barty vastu 6:4. Ivar Jurtšenko: Julge tund võib veel minna. Ivar Jurtšenko: Basilashvili lükkab eestlaste ootuse kaugemale. Võitis Nadali vastu kolmanda seti ja lahing jätkub. Ivar Jurtšenko: Kiire lõppmäng 6-6, grusiinil oli setpall Nadali servil. Ei saanud kätte. Ivar Jurtšenko: Ei olegi varem nii pingsalt Nadali punkte oodanud :). Kiire lõppmäng 5-5. Ivar Jurtšenko: Kiire lõppmäng tasa 3-3, poolte vahetus. Ivar Jurtšenko: Kolmas sett läks kiiresse lõppmängu! Ivar Jurtšenko: Nadal peal 6:5, Basilashvili servigeim tulekul. Ivar Jurtšenko: Väike meenutus US Openi peaväljakult: https://twitter.com/darrenrovell/status/1036251586975154177 Ivar Jurtšenko: Basilashvili võrdsustas seisu 5:5, kolmas sett, kaks esimest võitis Nadal 6:3, 6:3. Ivar Jurtšenko: Nadal juhib kolmandas setis 5:4, murret ei ole. Ivar Jurtšenko: Louis Armstrongi Stadiumil algas Barty ja Pliškova mäng. Nende võitja kohtub veerandfinaalis Kanepi - Williams mängu võitjaga. Hoiame ka sellel mängul silma peal. Ivar Jurtšenko: Nadal kolmandas setis peal 4:3, murret ei ole. Ivar Jurtšenko: Eurospordi ekspert Mats Wilander sõnas US Openi eel, et tema arvates on sel korral favoriidiks kogenumad mängijad ning pakkus soosikutena välja kolmiku - Serena Williams, Angelique Kerber ja Simona Halep. Kogemuste osas vast ei eksinud. Ent Halep ja Kerber on juba väljas ning Williamsil vastas kogemustega upset specialist. Ivar Jurtšenko: Kihlveokontor William Hill pakub, et Williams jääb peale kolmes setis. https://twitter.com/WilliamHill/status/1036312805140361216 Ivar Jurtšenko: Pärast seda punkti toimus Halepi vastu vabanemine! Sarnast hetke oodates... https://twitter.com/usopen/status/1034107502843973632 Ivar Jurtšenko: Ei väsi kordamast! https://twitter.com/JJlovesTennis/status/1034126616031584256 Ivar Jurtšenko: Aga nüüd on küll teine sett läbi ja sarnaselt esimesele Nadalile 6:3. Ei näe hetkel, et Basilashvili suudaks siit setti kätte saada. Julgen pakkuda, et umbes tund Kanepi mängu alguseni. Ivar Jurtšenko: Grusiinil peaväljakul väike segadus :). Arvas, et teine sett sai läbi. Läks oma pingile ja hakkas sokke vahetada. Pukikohtunik andis mõista, et vara veel - tablool alles numbrid 3:5. Ivar Jurtšenko: Praegu veel Arthur Ashe Stadiumil vabu kohti leidub, aga mitte ülemäära palju. Ivar Jurtšenko: Nadal võitis esimese seti 6:3. Seti ainsa murde tegi hispaanlane seisul 4:3. Ivar Jurtšenko: Nadali ja Basilashvili kohtumine algas. Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/rafael-nadal-sekkus-serena-williamsi-trikooskandaali?id=83491315 Ivar Jurtšenko: Kaia lõpetas tunni aja eest peaareenil kerge löögitreeningu. Williams soojendas end samal ajal keskuse esimesel treeningväljakul. Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/kulukate-ilukuuridega-vuntsiti-ules-hiiglaslik-tennisekeskus?id=83523179 Ivar Jurtšenko: Nadal ja Basilashvili tulid väljakule, mis tähendab et kohtumine algab Eesti aja järgi umbes 19.15. Loodame, et ei lähe väga pikaks. Ivar Jurtšenko: Mõned Kaia Kanepi lausekillud enne tänast mängu: 1) Pikki punkte mängus nägema ei hakka ; 2) Enne ei ole midagi kontrolli all, kui mäng ei ole läbi ; 3) Siinsed väljakud sobivad minu mängustiiliga ; 4) Setti ei ole Serena vastu veel kätte saanud, pühapäeval on uus võimalus. Ivar Jurtšenko: Eile õnnestus mul peaväljakult läbi astuda Federeri ja Kyrgiose mängu ajal. Täismaja, kõik 23 700 kohta olid välja müüdud. Võimas vaatepilt! Publiku osas saab Kaial täna olema kindlasti raske, ilmselgelt toetatakse Serena Williamsit. Ivar Jurtšenko: Meeletud rahvamassid suunduvad hetkel Arthur Ashe Stadiumile, kus loetud minutite pärast algab Rafael Nadali kohtumine grusiin Nikoloz Basilashviliga. Niiöelda soojenduskohtumine Kanepi - Williams mängu eel. Ivar Jurtšenko: Veerandfinaalis läheb Kanepi (WTA 44.) - Williams (WTA 26.) paari võitja kokku kas Karolina Pliškova (WTA 8.) või Ashleigh Barty´ga (WTA 17.). Ivar Jurtšenko: Kaia Kanepi on üks kolmest asetamata mängijast, kes naisüksikmängus 16 parema hulka jõudis. Teisel tabelipoolel suutsid sama ukrainlanna Lesia Tsurenko ja tšehhitar Marketa Vondroušova. Esikümne asetusega mängijaid on konkurentsis vaid kaks - Sloane Stephens (3) ja Karolina Pliškova (8). http://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/delfi-new-yorgis-us-openil-suurpuhastus-naiste-hulgas-pudenes-neli-esikumne-mangijat-lisaks-kiki-bertens?id=83535935 Raul Ojassaar: Valdo Randpere teeb julgeid väiteid!http://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/valdo-randpere-kanepi-ja-williamsi-kohtumisest-julgen-ennustada-et-tanane-voitja-voidab-kogu-turniiri-minu-eelistus-kuulub-kaiale?id=83538787 Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/kommentaar-kaia-versus-serena-spordis-on-alati-voimalus-vahest-kull-imepisikene?id=83535077 Ivar Jurtšenko: Favoriitide hirm? Kaia Kanepit nimetatakse tänase mängu eel raputuste spetsialistiks. Kõlab igatahes hästi. https://twitter.com/livetennis/status/1036067435122700288 Ivar Jurtšenko: Üks väga eriline hetk on Kaia Kanepil sel turniiril juba olnud. Esmakordselt suutis ta Suure slämmi turniiril alistada maailma esireketi. See juhtus kuue päeva eest... https://twitter.com/usopen/status/1034117392761147392 Ivar Jurtšenko: https://twitter.com/Tennis/status/1036097275209150465 Ivar Jurtšenko: Tere õhtust! Kohe saab alguse 2018. aasta tennise Suure slämmi turniiri US Open seitsmes võistluspäev. Ilm on ilus, päike paistab, õhusooja 27 kraadi. Peaväljakul algab esimese mäng tunni aja pärast ja seejärel Kaia Kanepi - Serena Williams.