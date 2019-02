FOTOD | Fed Cupi naiskond läheb Poola ellujäämismõtetega, Maailmaliiga on helesinine unistus

Kes on Kontaveidi kõrval koondise teine number, Tamla pressikonverentsil välja öelda ei tahtnud. Samuti pole ta veel otsustanud, kes Kontaveidi kõrval otsustavas paarismängus platsile läheb, kui matš sellisesse faasi peaks jõudma (Fed Cupil mängivad kõigepealt koondise teised numbrid, siis esinumbrid ja kolmandana toimub paarismäng - toim).

"Igaüks saab aru, et 99,9-protsendilise tõenäosusega mängib Anett esinumbrit ja kui on otsustav paarismäng, siis ka seda. Minu ülejäänud otsused sõltuvad mitmest erinevast asjast - kes on paremas vormis, kellele sobib kate paremini. Kes on rohkem näost valge, seda väljakule ei pane. Ideaalis võiks ka vastase järgi otsustada, aga meie võistkonna puhul ei ole see kõige tähtsam," jätkas Tamla. "Ma ei ole siiani otsust teinud, kes on Aneti järel paremuselt teine mängija. Lisaks on paarismäng ja üksikmäng täiesti erinevad asjad. Kes on üksikmängus number kaks, ei pruugi olla kõige parem paariosmängija. Loomulikult loeb ka see, kellega Aneti mängustiil kõige paremini klapib ja kellega ta end mugavalt tunneb."

Eesti alagrupikaaslaste koosseisud eelülesandmiste põhjal (koosseise võib veel 6. veebruarini muuta):

Bulgaaria: Viktorija Tomova, Isabella Šinikova, Gergana Topalova, Petia Aršinkova

Rootsi: Rebecca Peterson, Johanna Larsson, Mirjam Björklund, Cornella Lister, Caijsa Wilda Hennemann

Ukraina: Elina Svitolina, Lesja Tsurenko, Dajana Jastremska, Marta Kostjuk, Nadija Kitšenok (Ukraina meedia andmetel Svitolina ei mängi).