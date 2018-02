FOTOD | Fed Cup: Kontaveit andis maailma 11. reketile lahingu, kuid Eesti jäi Suurbritanniale alla

MATŠI KÄIK: Katriin Saar kaotas avamatšis Heather Watsonile 1:6, 1:6. Kontaveit võitis Johanna Konta vastu avaseti 7:6 (5), kuid kaotas teise 4:6 ja kolmanda 2:6. Paarismängus jäid Jelena Malõgina ja Saara Orav 1:6, 1:6 alla Anna Smithile ja Katie Boulterile.



Homme on Tallinki tennisekeskuses finaalide päev, kus alagrupi võitjad võistlevad pääsu eest maailmaliiga üleminekumängudele. Hommikul kell 10 on peaväljakul vastamisi Läti ja Serbia, kell 16 Suurbritannia ja Ungari, viimane pääses finaali surnud ringiga kõige tasavägisemast alagrupist.

Fed Cup: Eesti - Suurbritannia

Paarismängu võitsid britid 6:1, 6:1.

Britid juhivad teist setti juba 4:0.

Suurbritannia juhib teist setti 3:0.

Suurbritannia duo võitis esimese seti kindlalt 6:1. Teist setti alustasid meie tüdrukud servimurdega.

0-2 Inglannadele kukub ka teine geim.

0-1 Inglannad võitsid esimese seti esimese geimi. Oli pingeline heitlus.

Paarismäng on algamas. Eesti eest on väljas Malõgina ja Orav, Kontaveidil pole mõtet mängida. Kahtlane, et me teda hommegi väljakul enam näeme.

Kontalt valus äralöök. Matšpall.

Kontaveit kaotab matši 7:6, 4:6, 2:6. Suurbritannia on kindlustanud B-alagrupi võidu ja mängib homme edasipääsu peale. Meid ootab kohamäng. Aga enne seda veel vaja sümboolne paarismäng ära pidada.

40:40 Kontaveit lööb võrku. Mäng tasa. Konta matšivõidust kahe punkti kaugusel.

40:30 Kontaveidilt topeltviga. Viies täna.

40:15 Kontaveit sunnib vastase eksima. Kaks geimpalli.

30:15 Kontaveit ei saa Konta tugevat eeskäelööki kätte ja pall maandub võrgus.

30:0 Konta lööb auti.

15:0 Kontaveit alustab ilusa stopplöögiga. Kontal polnud varianti ka sinna jõuda...

40:0 Kontaveidi pall läheb pikalt auti. Inglannal kolm geimpalli.

2-5 Konta hoiab oma pallingut nulliga. Anett hakkab nüüd servima matšis ellujäämise peale.

Konta läheb oma servil 30:0 juhtima. Kontaveit üritab tugevate löökidega mängus püsida, aga Konta ei jää ka palju võlgu.

2-4 Kontaveit lõpetab geimi kauni stopplöögiga!

40:15 Konta lööb auti. Anetil kaks geimpalli.

Erki Nool on tulnud mängu piiluma.

30:0 Konta lööb võrku.

15:0 Kontaveit alustab oma pallingugeimi ilusa serviga.

1-4 Konta lõpetab geimi järjekordse stopperiga. Kontaveit annab jalgadele valu, aga kätte ei saa. Kindel eduseis Briti esireketil. Siit välja tulemiseks oleks Anetil juba imet vaja.

40:15 Esimese geimpalli Kontaveit päästab.

40:0 Kontal oma servil kolm geimpalli.

30:0 Konta üllatab Anetti stopplöögiga.

1-3 KONTA MURRAB!

Järjekordne punkt läheb kordamisele. Kontal on selline irve näos, et "mida paganat te teete!?" Joonekohtunik luges Konta palli sisse, aga pukikohtunik teatas audi.

30:30 Väga veider lihtviga Kontaveidilt. Pall selgelt audis. Tahtis ilmselt pikki piiri äralöögiks vajutada.

Konta viigistab 15:15, aga Anett läheb 30:15 ette.

15:0 Oma pallingut alustab Kontaveit võimsa serviga.

Konta servib ässa, kuid punkti ei saa. Kohtunik näitas väljas, pukikohtunik parandas sisse. Inglanna viskas momentaalselt palli käest ja pööras ümber, kui kuulis, mida kohtunik otustanud oli.

1-2 Vägev! Kontaveit end toimuvast häirida ei lase ja MURRAB KOHE VASTU! https://twitter.com/Danyal589/status/962012789123330051

Kontaveit pääseb Konta servil 40:0 juhtima! Kolm murdepalli.

0-2 KONTA MURRAB! Nagu avasetiski, jääb Kontaveit ka otsustavas murdega taha.

40:40 Mäng tasa.

30:40 Teise murdepalli päästab Kontaveit äralöögiga.

15:40 Esimese murdepalli päästab.

0:40 Kontaveit oma servigeimis taga.

0-1 Konta võidab kolmanda seti esimese geimi nulliga.

See sett kaldub paraku maailma 11. reketile 6:4.

Ilus äralöök Kontalt. Edu inglannale. Järjekordne settpall.

40:40 Päästab ka teise. Anett laseb valla sellise karjatuse nagu oleks geimi võitnud, aga kaugel sellest...

30:40 Esimese murde- ja settpalli Kontaveit päästab.

15:40 Kontal kaks settpalli. Valus lihtviga Anetilt.

Oma servigeimis on Kontaveit nüüd 15:30 taga.

4-5 Uhh! Rahvas karjub Konta pika palli peale aut ja britid on marus! Kohtunik ise karjus "aut" palju hiljem. KONTAVEIT MURRAB! https://twitter.com/willcorbySTJ/status/962009047930085378

30:40 Kontaveit võitleb endale ilusa äralöögiga murdepalli välja. Publik aplodeerib ja vilistab.

30:30 Kontaveit viigistab.

30:15 Hea võrgumäng Kontalt. Kaks puntki lahutab Briti esireketit setivõidust.

15:0 Kontalt äss.

3-5 KONTA MURRAB! Inglanna on teise seti võidule lähedal.

30:40 Hea serv, Konta tõrjub auti.

15:40 Vahelduseks Anetilt äss.

0:40 Kontal kolm murdepalli.

Kontaveit on jäänud oma servil 0:30 taha.

3-4 Konta lõpetab oma servigeimi ässaga.

Konta on löönud kaks serviässa ja teinud kaks topeltviga, Kontaveidil vastavad numbrid üks ja kolm.

30:15 Konta läheb oma servigeimi juhtima.

15:15 Kontaveit ei saa palli üle võrgu, punkt Kontale.

0:15 Konta lööb auti ja laiutab publiku poole käsi. Kohtunik kutsub fänne korrale ja rõhutab, et punktide ajal pole ilus jutustada.

3-3 Kontaveit hoiab oma servi!

40:30 Kontaveidil geimpall.

Kaks järgmist punkti kukkusid paraku Kontale. Seis 30:30.

30:0 Kontaveit võidab väga põneva pallivahetuse stopplöögiga. Publik reageerib palava aplausiga.

2-3 Konta nägu venib oma servi hoides ja pingi poole vaadates naerule. Kiire hingetõmbepaus. https://www.instagram.com/p/Be-0YvdFH18/

40:15 Kontal kaks geimpalli.

Pukikohtunik on täna päris palju joonekohtunike otsuseid ümber muutnud. Selles Konta servigeimis seis 15:15.

2-2 Piiripealse äralöögiga võidab Kontaveit siiski geimi.

40:15 Kontaveit tuleb võrku, kuid lööb kindlana tundunud palli kõvasti auti.

40:0 Kontaveidil kolm geimpalli. Ilus äralöök.

Kontaveit läheb kahe hea serviga oma pallingut 30:0 juhtima.

1-2 Kontaveit lõpetab geimi audiga. Konta hoiab oma servi.

40:15 Kontalt serviäss.

30:15 Kontaveit lööb auti ja vehib rahulolematusest reketiga.

Konta servigeimis seis 15:15.

40:30 Kontaveit lööb võrku. Teine geimpall käest lastud.

1-1 Kontaveidil geim käes! Konta lõi auti.

Kontaveit oli oma servil 40:0 ees, kuid järgmise palli lõi pikaks. Hetkel 40:15.

0-1 Konta võidab teise seti avageimi kindlalt.

Konta käis korra väljakult ära. Seepärast ka nii pikk paus. Nüüd jätkub.

KÄES! KONTAVEIT VÕIDAB ESIMESE SETI 7:6 (5)!

6:5 Konta lööb auti, Anetil settpall!

Konta viigistab tie-breaki 5:5.

5:4 Konta lööb auti. Tamla on toolilt püsti ja vibutab rusikat.

4:4 Kontaveidi eeskäelt napp aut.

4:3 Kontaveit saab raske palli kätte ja lajatab selle diagonaalis üle võrgu äralöögiks!

3.3 Kontalt väga võimas serv. Kerge paus.

3:2 Kontaveit lööb võrku.

3:1 Kontaveidile! Anett jooksutas inglannat hästi, kuni too enam korraliku lööki sooritada ei saanudki.

Johanna Konta servide järel on seis 2:1 Kontaveidile.

Konta läheb tie-breaki 1:0 juhtima.

Konta serviks valmistumist segab mingi jutt kardina tagant.

6-6 Konta lööb auti ja esimese seti otsustab kiire lõppmäng! Milline duell!

30:40 Konta lööb auti, Anetil murdepall!

30:30 Kontaveidilt võimas servitõrje.

30:15 Kontalt kerge võrgu poole liikumine ja äralöök. Fännid võtavad "Eesti! Eesti!" üles.

15:15 Kuid kohe tuleb serviäss järgi.

Konta alustab oma servigeimi topeltveaga. 0:15

5-6 KONTA MURRAB ja asub taas setivõidule servima.

15:40 Kontaveit kingib topeltveaga vastasele kaks murdepalli.

Kontaveit jääb oma servil 15:30 taha.

5-5 KONTAVEIT MURRAB! Väga emotsionaalne ja vajalik punkt, tegelikult terve geim.

30:40 Kontaveit saab vägeva äralöögiga endale murdevõimaluse.

30:30 Konta viigistab võimsa serviga. Anett saab reketi vaevu vastu.

15:30 Kontaveit lööb auti.

0:30 Konta lööb tagakäelt auti.

Konta alustab oma servigeimi topeltveaga. 0:15 Anetile.

4-5 KONTA MURRAB VÄGA VALUSAL HETKEL!

Kontaveit lööb eeskäelt auti. Edu Kontale.

Punkt läks kordamisele, aga Konta lööb sealgi tõrjelt auti. Mäng 40:40 tasa.

Segadus pukikohtunikuga... Tamla saab millegipärast noomida.

Tamlal on vaieldes kohati käed palveasendis, mis näitab, kui suure kaaluga see punkt oli!

40:40 Anett leiab endast super servi, millele Konta vaevalt reketiraami vastu saab.

30:40 Anett lööb võrku ja kingib Kontale murdepalli.

30:30 Konta lööb võrku. Anett pääseb raskest seisust.

15:30 Ergutusest oli kasu. Konta lööb tõrjelt võrku.

Kontaveit on oma pallingul jäänud 0:30 taha. Rahvas ergutab enne järgmist servi.

4-4 Anetil polnud selles geimis mingit šanssi.

40:0 Konta on selles geimis väga kindlalt servinud ja omab kolme geimpalli.

40:0 Kontaveidilt järjekordne äralöök. Kolm geimpalli.

30:0 Kontaveit läheb vägeva ärelöögiga oma pallingut juhtima, järgmisel punktil tõrjub Konta võrku.

4-3 Olemas! Kontaveit hoiab oma servi teist korda järjest nulliga.

15:40 Kontaveidil kaks murdepalli.

3-3 KONTAVEIT MURRAB JA VIIGISTAB SETI!

15:30 Kontaveit pidi palju jooksma, aga Konta lõi võrku.

15:15 Kontaveit lööb auti.

0:15 Anett läheb Konta servigeimi juhtima.

2-3 Kontaveit võidab oma servigeimi kuivalt! Konta lõi viimase palli pikaks.

40:0 Konta tõrjub võrku. Anetilt hea serv.

30:0 Järgmine punkt samuti Kontaveidile.

Konta vaidleb kohtunikuga. Kontaveit lõi serviässa, mille joonekohtunik välja hõikas, aga pukikohtunik sisse parandas.

1-3 Konta võidab oma servigeimi tagakäe äralöögiga.

Kontaveit lööb auti. Edu inglannale.

40:40 Kontaveit on selgelt surve all. Mäng tasa.

30:40 Konta saab uskumatuid palle kätte ja lööb neid diagonaalis üle võrgu. Kontaveit on hädas.

Kontaveit on vastase pallingul pääsenud 15:40 juhtima!

1-2 Kontaveit võidab oma servigeimi ja kütab end üles.

40:30 Kontaveidil geimpall.

Tribüünid on peaväljakul täis.

Kontaveit lajatas veel ühe äralöögi, kuid järgmine pall läks juba auti. 30:30.

15:15 Paraku lööb järgmisel pallivahetusel võrku.

15:0 Anett läheb oma pallingut äralöögiga juhtima.

0-2 Konta võidab seitsmenda punkti järjest ning hoiab oma servigeimi nulliga.

40:0 Kontal kolm geimpalli.

Konta läheb oma servigeimi 30:0 juhtima.

Konta võtab äralöögiga taas eduseisu.

0-1 KONTA MURRAB! Esireketite duellis kukub esimene geim inglannale.

Kontal oli edu, aga Kontaveit viigistas ja lasi lendu oma päeva esimese "Kamooni!"

40:40 Konta viigistab.

40:30 Kontaveit võitleb endale geimpalli, Konta jäi surve alla ja lõi võrku.

30:30 Kontaveidilt pikk aut.

15:0 Kontaveit võidab matši esimese punkti äralöögiga.

Konta võitis loosi ja valis tõrjumise.

Kaks minutit mängu alguseni.

Kontaveit saabus aplausi saatel väljakule. Konta ootas juba ammu. Kohe mündivise ja soojendus.

Saar lööb võrku. Watson võidab matši 6:1, 6:1.

40:30 Saar lööb võrku, Watsonil matšpall. 55 minutit matši algusest kulunud.

30:30 Watson lööb võrku.

Watson läheb oma servil 30:15 ette. Saar läks pärast stopperit võrgust äralööki proovima, aga napilt joone kõrvale.

1-5 Saar hoiab oma pallingut ja võidab selles setis esimese geimi. Watson hakkab matši võidule servima.

40:30 Watson lööb auti ja kingib Saarele geimpalli.

30:30 Saar teeb kuuenda topeltvea.

0-5 Watson lõpetab oma servigeimi ässaga.

40:15 Watsonil kaks geimpalli. Saar lõi võrku.

40:30 Watsonilt esimene topeltviga.

30:15 Saar tõrjub võrku.

15:15 Watsoni tagakäelöök audis.

0-4 WATSON MURRAB NULLIGA!

0:40 Vahet pole, tegelikult võib ka esimese pealt... Võimas äralöök tuli praegu tõrjelt.

0:30 Saar ei saanud taas esimest servi sisse, teise servi pealt võib Watson teha, mida tahab.

0:15 Aga Saar alustab kahjuks topeltveaga.

Publik ergutab Saart enne tema servigeimi kõvasti.

0-3 Watson lajatab võimsa eeskäe äralöögi ja paneb ka Saare endale kergelt plaksutama.

40:15 Saarel pole Watsoni servile midagi vastu panna.

30:15 Watson lööb tagajoonelt eeskäelöögi võrku.

Watson juhib oma servigeimi 30:0.

0-2 WATSON MURRAB! Liiga võimsad tõrjed tulid Saarele vastu.

15:40 Saar lööb võrku ja peksab korra reketit vastu maad.

15:15 Õnneks tuleb teiselt poolt kohe selge aut vastu.

15:30 Saar teeb topeltvea. Neljas juba täna.

0:15 Saar kaotab oma servigeimi esimese punkti napi audiga. Esimest korda sel nädalal näeme ka Tamlat kohtunikuga vaidlemas.

0-1 Teise seti esimene geim Watsonile.

40:30 Watsoni geimpall.

30:30 Watson saab servi käima ja viigistab.

15:30 Watsoni eeskäelöök pikaks.

Saar läheb Watsoni servigeimi 0:15 juhtima, aga lööb siis kohe tõrjelt pikaks.

Briti fänne on päris palju tribüünil.

30:40 Saar lööb lendpalli punktiks. Kui esimene serv sisse kukub, on Saar näidanud, et võib mängida küll.

1-6 Esimene sett lõppeb paraku napi audiga. Watson võitis viis geimi järjest.

15:40 Watsonil kaks settpalli.

15:30 Saare tagakäelöök läheb pikaks.

15:15 Saar alustas lihtveaga, aga viigistas siis tänu Watsoni võrkulöögile.

1-5 Watson hoiab oma servi. Saar peab nüüd sama tegema, muidu on sett läinud.

Saare eeskäelöök läheb pikaks. Edu Watsonile.

40:40 Watsoni löök läheb pikaks. Mäng tasa.

40:30 Watsonile. Saare pall audis.

30:30 Saar tõrjub võrku.

15:30 Watson võtab äralöögiga järgi.

Saar pääseb Watsoni servil 0:30 juhtima.

1-4 WATSON MURRAB TEIST KORDA! Saare viimane löök läks pikaks. Puhkepaus.

Saar lööb eeskäelt võrku. Edu Watsonile.

40:40 Saar päästab ka selle murdepalli. Mäng tasa.

30:40 Esimese murdepalli Saar päästab.

15:40 Saar lööb tagakäelt auti. Watsonil kaks murdepalli. Eelmine geim (juhtis 40:0) on veel peas?

15:30 Saarelt teine topeltviga järjest.

15:15 Saar läks oma servi juhtima, aga tegi siis topeltvea.

1-3 Watson paneb järjest kaks super servi ja võidab geimi.

Eduseis Watsonile. Saar ei saanud servi kätte.

40:40 Watson võitleb end stopplöögiga viigiseisu.

30:40 Saar tõrjub auti, Watsonil aga esimene serv endiselt ei tööta.

15:40 Esimese murdepalli Watson äralöögiga päästab.

0:40 Watsoni esimene serv ei töötanud, tagakäe krossiga (äralöök) võitleb Saar endale kolm murdepalli kätte.

0:30 Teine lihtviga Watsonilt järjest.

0:15 Saar läheb Watsoni servigeimi juhtima. Watsonilt järjekordne lihtviga.

1-2 WATSON MURRAB! Saar võitles, aga pidi siiski servi loovutama. Inglanna tuli lõpuks võrku.

Saar lööb võrku. Edu Watsonile.

40:40 Watson lööb auti. Murdepall jälle päästetud.

Edu Watsonile. Saar sunniti tugevate löökidega eksima.

40:40 Watson pommitab eeskäelt auti. Mäng tasa.

30:40 Taas Watsoni aut.

15:40 Esimese murdepalli Saar päästab, Watson lõi auti.

0:40 Watsonil kolm murdepalli.

Saar on oma servil 0:30 taha jäänud.

1-1 Watson võidab oma servigeimi suhteliselt kindlalt.

40:15 Watson ees. Saare löök läheb pikaks.

30:15 Watson asub juhtima. Saarel on tõrjumisega raskusi.

Saar viigistab vastase pallingul 15:15. Watsoni pall oli audis.

1-0 Saar hoiab oma esimest servigeimi nulliga!

40:0 Saar oma servigeimis juhtimas. Hetkel käib vaid tagajoonelt pommitamine, Watsoni pall maandus jälle võrgus.

30:0 Teine punkt samuti Saarele.

Matši esimene punkt kukub Saarele. Watson lõi tagakäelt võrku.

Saar võitis mündiviske ja valis servimisõiguse.

Üks minut mängu alguseni.

Watson ja Saar on väljakul. Mündivise, soojendus ja siis lähebki lahti.

Watson saabus väljaku äärde...

Saare ja Watsoni matši algus võib veidi viibida, sest Läti-Austria paarismäng peaväljakul alles lõppes. Hetkel pole veel kedagi sooja tegemas, paari Suurbritannia treenerit on vaid näha.

Selgunud on, et Katriin Saar saadetakse esimeses matšis Heather Watsoni, Anett Kontaveit Johanna Konta vastu. Paarismängus on meil väljas taas Kontaveit/Orav, brittidel Smith/Boultier.