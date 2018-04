FOTOD | Eesti meeskond hakkab võitlema Davis Cupi II liigasse püsimajäämise eest

Eesti tennisemeeskond võistleb sel nädalavahetusel Tallinnas Tere Tennisekeskuses Davis Cupi Euro-Aafrika tsooni teise tugevusgruppi püsimajäämise eest Tuneesiaga.

Eesti meeskonnas mängivad Jürgen Zopp (ATP 142), Vladimir Ivanov (652), Kenneth Raisma (859) ja koondise debütant Kristjan Tamm (1266). Eestil on puudu Mattias Siimar (1239), kes on USAs ülikooli tenniseturniiriga hõivatud.

Tuneesia koondis on mängijate tasemelt väga sarnane Leedule, seega saab raske olema. Nende esireketiks on 34-aastane Malek Jaziri (ATP 91). 25-aastane Moez Echargui võitis äsja Tuneesias teise Futures tiitli ja paikneb karjääri kõrgeimal ehk 456. kohal. Kolmas mees on neil 18-aastane Aziz Ouakaa.

Jürgen Zopp ütles tänasel pressikonverentsil, et ta suhtub matšide lühendamisse - seekordsed mängud peetakse kahe setivõiduni ja võistlused toimuvad kahel päeval - pigem negatiivselt.

"Matš oleks ikka võinud kolmel päeval olla. Niikuinii on koondised juba varem kohal ja reedel võiks ühed mängud ära mängida. Kolmest setist parem lühendab küll mänge, aga kui tuleb kaks mängu ühel päeval mängida (pühapäeval paarismäng ja üksikmäng otsa), siis see on raske," sõnas Zopp.