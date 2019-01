FOTOD | Anett Kontaveit alustas Australian Openit veenva võiduga hispaanlanna Sorribes Tormo üle!

Anett Kontaveit - Sara Sorribes Tormo

Vaata statistikat siit! https://ausopen.com/match/2019-Anett-Kontaveit-vs-Sara-Sorribes%20Tormo-WS153#!stats

Matšpalli video: https://twitter.com/tennisstans/status/1084679047169433601

Teise ringi vastast ootab Kontaveit kohtumisest Kirsten Flipkens (WTA 50.). - Aliaksandra Sasnovitš (WTA 31.). See mäng peaks algama Eesti aja järgi pärast kella 8-t. Valgevenelanna Sasnovitš pääses Brisbane'is veerandfinaali ja Sydneys poolfinaali. Flipkens pole kahte mängu järjest võita suutnud alates mullusest muruhooajast, kui ta jõudis 's-Hertongenbochis finaali. Belglanna on 2013. aasta Wimbledoni turniiri poolfinalist.

Kontaveidil on veel natuke autogramme jagada. Tundub, et väljakul otse intervjuud ei tule. Küll aga loodame tema kommentaarid teile tuua lähima tunni-kahe jooksul!

Läbi! Kontaveit võidab matši 6:3, 6:2! Ilus töö!

40:15 Matšpallid

30:15 Anetile

15:15 Teine Anetile

0:15 Kontaveidi servigeimi esimene punkt kukub hispaanlannale.

5-2 Hispaanlanna saab ka selle servigeimi hoidmisega hakkama, kuid seisu see palju roosilisemaks tal ei tee.

40:30 Sorribes Tormol geimpall.

30:30 Sorribes Tormo võitleb veel.

15:30 Kontaveit ees.

0:15 Hispaanlanna servil esimene punkt Anetile.

5-1 Kontaveit hoiab oma servi. Üks geim veel matšivõidust puudu!

30:30 Sorribes Tormo läks Aneti pallingul kahe punktiga ette, aga Kontaveit viigistas.

4-1 Sorribes Tormo läks 40:0 ette, Kontaveit võitis siis oma ainsa punkti selles geimis. Hispaanlannal esimene serv selles setis hoitud.

4-0 Kontaveit kingib oma servil hispaanlannale vaid punkti. Tundub, et hakkab see matš vaikselt lõpule lähenema. (Foto: AFP/Scanpix)

3-0 Kontaveidilt teine servimurre järjest. See sett on hästi kulgenud, aga ärme veel igaks juhuks ära sõnu. https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=240274

30:40 Kontaveidil murdepall.

15:30 Sorribes Tormo servil Kontaveit juhtimas.

2-0 Sorribes Tormo veel viigistas, aga geim kuulub siiski Kontaveidile!

A:40 Kontaveit haarab eduseisu.

Sorribes Tormo viigistab 40:40.

Kontaveit oma servil 40:15 ees.

1-0 Teise seti esimene geim kukub servimurdega Kontaveidile! Nii jätkata!

Geim ei taha kuidagi ära lõppeda. Kolmas murdepall Kontaveidil.

Sorribes Tormo servil seis 40:40. Kontaveidil on kasutada teine murdepall. Vahepeal pääses hispaanlanna eduseisu.

Chris Evert jäi Kontaveidi nime hääldamisega hätta, aga lõpuks puristas ikka ära. https://twitter.com/TripleFor/status/1084668993355636736

6-3 Kontaveit võidab esimese seti!Kontaveit - TormoÄssad: 2-0Topeltvead 1-31. serv: 69% - 60%1. servi punktid: 64% - 80%2. servi punktid: 80% - 40%Murdepallid: 1/1 - 0/3Foto: AFP/Scanpix

30:30 Kontaveidi pallingul.

15:15 Kontaveidi servigeimi esimene punkt läks hispaanlannale, teine Anetile endale.

5-3 Aga Sorribes Tormo võtab siiski oma. Kontaveit asub setivõidule pallima.

40:30 Kontaveit püsib selles geimis mängus. Tormo otsib abi kotkasilmast, mis näitab siiski, et ta pall oli audis.

40:15 Sorribes Tormo võidab kolmanda punkti järjest. Kontaveit lõi kaks palli järjest auti.

0:15 Kontaveit läheb hispaanlanna pallingul juhtima. Pall maandus võrgus.

15:15 Sorribes Tormo viigistab. Kontaveit lõi ebamugava palli eeskäelt võrku.

5-2 Aga läbi ta saab. Kontaveit setivõidust ühe geimi kaugusel. "Kamoon!" ja rusikas püsti.

40:30 Sorribes Tormo ei taha veel, et see geim läbi saaks.

40:15 Kontaveidil kasutada kaks geimpalli.

30:15 Tormo viigistas tänu Kontaveidi lihtveale, aga Kontaveit nüüd taas ees.

15:0 Kontaveit alustab oma servi edukalt. Sorribes Tormo eeskäelöök läheb pikaks.

40:A Kontaveit saab murdepalli.

4-2 Opaa! Kontaveit murrab esimest korda hispaanlanna pallingu. Eelmises geimis tuli oma servil välja 0:40 seisust.

40:40 Kontaveit viigistab. Sorribes Tormo topeltviga.

40:30 Sorribes Tormole. Kontaveidilt tagakäe lihtviga.

Tormo pallingul 30:30, Kontaveit pääses korraks juhtima.

15:15 Tormo läks ette, aga Kontaveit viigistas pika ja põneva pallivahetusega. Eeskäe äralöök tegi lõpuks oma töö ära.

Istuma minnes on Kontaveidil üks serviäss löödud ning mõlemal tehtud üks topeltviga. Esimese servi õnnestumisprotsent Kontaveidil 65, hispaanlannal 64. Sorribes Tormo on mängu jäänud esimesed pallingud realiseerinud 100%-liselt (7/7).

3-2 Kontaveit hoiab oma servi, aga esimesed ohumärgid olid... Loodetavasti võtab ta neist õppust ja jätkab sama kindlalt nagu viimased punktid.

A:40 Kontaveidil omakorda geimpall. Eestlanna tagakäsi sundis Tormo võrku lööma.

40:40 Kontaveit viigistab!

30:40 Üks murdepall veel Sorribes Tormol järel. Kontaveidi eeskäe äralöök.

15:40 Esimese murdepalli Kontaveit päästab. Hispaanlanna sunniti eksima.

0:40 Sorribes Tormol on Kontaveidi servil juba kolm murdepalli! Kõik need punktid tulid Kontaveidi lihtvigadest.

2-2 Sorribes Tormo veel pallingut loovutada ei kavatse.

40:30 Kontaveit püsib veel selles geimis mängus.

Tormo viigistab 15:15.

40:15 Tormo võidab kolm punkti järjest.

0:15 Konaveit läheb Sorribes Tormo servil ette. Topeltviga.

Esimesele puhkepausile minnes on Kontaveidi esimese servi õnnestumise protsent 60, hispaanlannal 50.

2-1 Aga Kontaveit hoiab siiski servi.

40:30 Hispaanlanna ei lase veel geimi käest.

40:15 Kontaveit võitleb endale koheselt geimpalli.

30:15 Sorribes Tormo saab esimese punkti ka vastase servil. Kontaveidilt topeltviga.

Kontaveit nüüd taas omakorda 30:0 ees.

1-1 Hispaanlanna hoiab samuti oma servi kindlalt. Anetilt mitu tõrjeviga, Sorribes Tormolt head pallingud.

Sorribes Tormo läheb oma servil samuti 30:0 ette. Kontaveidilt tõrjeviga.

1-0 Esimene pallingugeim Kontaveidil kindlalt hoitud.

40:0 tuleb samuti.

Kontaveit juba avageimis 30:0 peal.

Soojendus on läbi! Väike paus ja siis alustab Kontaveit servimist.

Mängijad on väljakul ja teevad sooja!

Pukikohtunik on juba väljakul kohal, Kontaveiti ja hispaanlannat veel oodatakse.

Sellega sain nüüd ühele poole. Tiafoe võitis kolmanda seti 6:3 ning mehed on väljakut Kontaveidi ja Sorribes Tormo jaoks vabastamas!

Tiafoe on kolmandas setis pääsenud murdega 4:3 ette. Varasemalt oli kummalgi mehel selles setis juba üks servimurre tehtud.

Tiafoe - Gunneswarani kolmandas setis seis 2:2.

Seisuga 6:3 tulebki teine sett Tiafole. Kui ta nüüd kolmandagagi kiirelt ühele poole saaks, võivad Kontaveit ja Sorribes Tormo juba varsti pead riietusruumist välja pista.

15. väljakul on seis lootustandev... Tiafoe on teises setis pärast oma servi loovutamist teinud kaks breiki vastu ja pääsenud 5:3 ette. Kui selle seti ära võidab, siis vajab matšivõiduks ühte setti veel.

Esimese meeste mänguna on lõppenud kohtumine Fernando Verdasco ja serblase Miomir Kecmanovici (ATP 125.) vahel. 26. paigutusega hispaanlane sai 7:6 (5), 6:3, 6:3 võidu. https://twitter.com/AustralianOpen/status/1084640874271715329

Meeste mängus Tiafoe - Gunneswaran, mille lõppu meie ootame, on Tiafoe avaseti kiires lõppmängus 7:6 (9:7) võitnud, teises setis on Gunneswaran ühe murdega 2:1 peal.

Rebecca Peterson (WTA 62.) tegi Sorana Cirsteaga (WTA 84.) ootamatult kiirelt sotid selgeks. Neiu, kelle mõlemad vanemad on eestlased ja kellest Delfi mullu veebruaris Fed Cupi ajal pikema loo tegi, vajas ainult tundi ja kahte minutit, et 6:4, 6:1 võit võtta. Järgmises ringis ootab teda aga juba 30. asetusega Maria Šarapova, kes sai 6:0, 6:0 võidu Kontaveidi Australian Openi paarismängu partneri Harriet Darti (WTA 132.) üle. Paarismänguturniiri avaringis mängivad Kontaveit ja Dart wild cardi saanud Austraalia duo Kimberly Birrell - Priscilla Hon vastu. Selle mängu toimumisaeg pole veel teada. Kindlasti ei ole see täna ega homme.

Kui und ei ole ja Delfi TV uus saade "Matšpall" on veel nägemata, siis selle leiab siit: http://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/matspall-uus-tennisesaade-delfi-tv-s-avaosas-kulaskaik-kaitsevae-spordiruhma-ning-eelvaade-kontaveidi-ja-kanepi-mangudele-australian-openil?id=84976297

Kihlveokontorite jägi on Kontaveit muidugi selge soosik. Üks Eesti ennustusportaal pakub näiteks matši võidu koefitsendiks 1.17 (Kontaveit) vs 5.30 (Sorribes Tormo).