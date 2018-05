FOTO | Tartus toimus esmakordselt suvine rahvusvaheline seenioride tenniseturniir

Tartu ja Eesti tennis on hetkel tõusuteel, meie naiste esinumbrid Anett Kontaveit ning Kaia Kanepi mängivad kõige mainekamal liivaväljakutel peetaval tenniseturniiril Pariisis ning noorte järelkasv teeb suuri tegusid Tallinnas. "Tartu on saanud endale täiesti maailmatasemel tennisekeskused, kus on võimalik harrastada ning läbi viia heal tasemel tenniseturniire", lisas turniiri direktor Egert Ivask.

Osalejate arvult suurim suvine Tartus toimuv tenniseturniir toimub 27-28. juulil, mil koostöös Tartu staarkoka Joel Ostratiga toimub eelmisel aastal Eesti Tennise Liidu poolt parimaks harrastustennise turniiriks valitud Maitseelamused Summer Cup.