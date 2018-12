Nimelt oli eestlanna treeningväljakule pandud üheselt mõistetav silt: "Anett Kontaveit, Hispaania". Eksitus tulenes ilmselt sellest, et sageli kasutatavad lühendid EST ja ESP on pealtnäha küllaltki sarnased - ju läksid need kellelgi lihtsalt sassi.

Brisbane'i turniiri kvalifikatsioon on juba alguse saanud, põhiturniir algab vana aasta viimasel päeval.