Federer: ei ole garantiid, et kunagi uuesti Wimbledonis mängin

Kaheksandat korda Wimbledoni tšempioniks tulnud Roger Federer ütles, et tema vanuses ei saa enam garanteerida, et ta Inglismaal peetavale suure slämmi turniirile enam naaseb.

Varsti 36-aastaseks saav Federeri hooaeg on küll möödunud väga edukalt aga tervis ja vanus pressivad peale. "Ma loodan, et tulen tagasi Wimbledoni, kuid kunagi ei ole garantiid," tõdes Federer peale eilset finaali, kus ta võitis horvaat Marin Cilicit 6:3, 6:1, 6:4.

Jaanuaris võitis šveitslane ka teise suure slämmi turniiri, Austraalia lahtised, ning on nüüd kerkinud meeste edetabelis kolmandale kohale Andy Murray ja Rafael Nadali järel.

Federer on ka ise üllatunud enda selle hooaja edu üle, kuid mõistab, et kuskil tuleb piir ette: "Pean endale koguaeg meenutama, et tervis on hetkel kõige tähtsam."