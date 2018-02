Fed Cupil mängis Kontaveidi rootslannast sõbranna, kelle mõlemad vanemad on eestlased

Rebecca Peterson sündis 1995. aastal Stockholmis, viis aastat pärast seda, kui tema vanemad Eestist Rootsi kolisid.

22-aastane Peterson (WTA 137.) on Rootsi Fed Cupi koondisse kuulunud aastast 2014. Sel nädalal Lasnamäel Tallinki tennisekeskuses toimunud Fed Cupi turniiril kandis ta naiskonna liidri rolli, sest nende esireketit Johanna Larssonit (WTA 24.) kohal ei olnud.

Kõige tasavägisemas C-grupis jäi Rootsi viimasele kohale ning heitles laupäeval Portugaliga Euro-Aafrika tsooni I gruppi püsimajäämise nimel. Ülesanne sai edukalt täidetud - Cornelia Lister (WTA 418.) ja Peterson tõid rootslannadele kindla 2:0 võidu.

Delfi istus Petersonidega - Rebecca isa on 80-ndate lõpus Eesti paremikku kuulunud Mart Peterson - maha turniiri eelviimasel päeval ehk reedel.

„Kolisime 1990. aastal Rootsi, sest mu abikaasa isa on rootslane. Rebecca hakkas tennisest huvituma 5-aastaselt. Ta oli ju tenniseklubis minuga iga päev kaasas ja asjas nii sees, et see tuli loomulikult. Kuigi ma olin tõsiselt treenimise ammu ära lõpetanud, mängisin ju ikka,“ kirjeldas Mart Rebecca esimesi samme armastatud alal.

Täna treenib Rebecca Järfällä tenniseklubis Good to Great Tennis Academy, mille omanikud on endised tippmängijad Magnus Norman, Nicklas Kulti ja Mikael Tillström.

„Talle meeldis tennis algusest peale ja ta hakkas kohe arenema. Jälgisime tema arengut muidugi samm-sammult. Lapse puhul ju ei mõtle, et peaks kindlasti profiks saama, vaid mängid selleks, et lihtsalt meeldib mängida. Kui piisavalt hea oled, küll see kõik tuleb iseenesest," lisas Mart.

Foto: Rauno Volmar

Aasta eesmärk Top 100

Nüüd mõistagi enam tagasiteed ei ole. Sihid on üha kõrgemad. Rebecca Petersoni suurimateks saavutusteks on eelmise aasta US Openi kvalifikatsioonist esimesse ringi jõudmine ja WTA paarismänguturniiri võit 2016. aastal Rio de Janeiros. Juunioride edetabelis oli Peterson 2013. aastal kõrghetkel 34. kohal, Rootsis aga pikalt juunioride esinumber.

„Kõige lähem eesmärk on jõuda esisaja hulka. Tal pole kuni juunikuuni ühtegi punkti kaitsta, sest oli pikalt vigastusega eemal, seega võimalused on olemas,“ tutvustas turniiridel nii treeneri, massööri kui ka asjaajaja rolli täitev Mart selle aasta eesmärke. „Varem või hiljem jõuab ta sinna nagunii. Mänguliselt ei jää tal esisajast enam midagi puudu. Ees- ja tagakäsi võiks muidugi alati paremad olla.“

Foto: Rauno Volmar

Isa Mart on kursis ka Eesti tennisenaiskonna ja konkreetselt Kaia Kanepi ümber puhkenud skandaaliga, kuid kuna ta asjaoludega täpselt kursis pole, siis oma arvamus tal toimuvast puudub. Küll aga ütles ta, et Rebeccal Rootsi alaliiduga Fed Cupil mängimise lepingut pole ning sellistest summadest, nagu Kanepi puhul ajakirjandusest läbi käis (100 000 eurot) ei julge nad unistadagi. „Võib-olla mingit taskuraha on kombeks maksta, aga turniiri eest ei saa nad midagi. Kui vähegi võimalik, oleme üritanud ikka riigi eest võistelda,“ sõnas Mart.

Rebecca, kes eesti keelest saab aru, kuid suhtleb vabamalt rootsi ja inglise keeles, lisas: „Rootsi esindamine tähendab mulle palju. Olen ju seal sündinud ja sealt pärit. See, et Fed Cupi turniir Tallinnas toimub, on tõeliselt tore. Olen nagu oma teises kodus. Naudin siin mängimist väga.“

Kontaveidiga sõbrannad

Juunioride east peale on Peterson hea sõber meie esireketi Anett Kontaveidiga. „Olime umbes 11-12-aastased, kui esimest korda teineteise vastu mängisime ning ka meie vanemad on tuttavad. Ma pole talle veel Tallinnas külla jõudnud, sest käin siin ainult kord aastas paariks päevaks vanaemal külas, aga turniiridel üritame nii palju koos olla kui võimalik,“ rääkis Rebecca.

ITF-i kodulehe andmetel on Peterson oma eakaaslase Kontaveidiga (rootslanna on sündinud 6. augustil, Anett 24. detsembril - toim) mänginud kaks korda, kuid tegelikult on teine teisel pool võrku seistud rohkem. 2010. aastal, kui Jaan Jürine Petersonist Eesti Päevalehte esimese artikli kirjutas, oli neidude omavaheline seis 1:1. 2011. aastal sai Kontaveit 10 000-dollarilisel ITF-i turniiril 6:4, 7:6 (5) võidu. Mullu suvel peeti isegi tõsiselt plaani kuskil koos paarismänguturniiril osaleda, kuid võistlusgraafikud ei klappinud.