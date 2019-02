Fed Cupi naiskonna kapten: tüdrukud olid tublid, viimane tulemus ei peegelda õiget mängupilti

"Iga normaalne sportlane on peale kaotust löödud. Praegu ei ole neist keegi heas tujus," kirjeldas Tamla kohapeal valitsevaid emotsioone.

Gorlatš oli esimeses mängus Isabella Šinikova (WTA 251.) vastu peaaegu avasetti võitmas, kuid kaotas siiski 6:7 (6), 3:6.

"Valeria oli väga tubli. Kahju, et ta esimest setti kätte ei saanud! Ta oli kiires lõppmängus 6:4 ees, aga lõi siis mõlemad järgmised punktid pikaks. Eeskäelöök, mida ta ära läks lööma, oli külje pealt napilt audis. Vastane sai esimese seti võidust enesekindlust juurde ja Valerial oli keeruline," kommenteeris Tamla.

Eelmisel aastal pikalt vigastatud olnud ja haigusega võidelnud 18-aastane Nuudi ei jäänud paarismängus samuti häbisse, kuigi koos Kontaveidiga kaotati see 2:6, 2:6.

Tamla põhjendas paarismängu koosseisu valikut: "Otsustasin nii treeningute põhjal. Tundus, et Maileen on tüdrukutest kõige teravam ning kui tal mäng õnnestub, siis on meil temaga variandid kõige paremad."

"Lõppseis ei peegelda õiget mängupilti. Tegelikult oli meil mitmeid realiseerimata jäänud geimpalle ning tasamänge, mis vastaste poole kaldusid. Teiseks tegi vastastel Šinikova väga-väga hea mängu. Paarismäng on tihti kinni mõnes üksikus punktis. Paar palli jäi õnnega pooleks väljakule, mille pidanuksime punktiks lööma," lisas ta.

Eestile võitles otsustava paarismängu välja Kontaveit (WTA 20.), kes oli Viktorija Tomovast (WTA 158.) parem numbritega 6:1, 6:7 (4), 6:1.

"Anett oli setivõidu ja servimurdega peal ning tundis üleolekut, kuid tegelikult lasi tähelepanul natuke hajuda, mis maksis kohe kätte. Vastane on maailma 158. reket, temal polnud kaotada midagi - iga geim ja punkt oli talle nagu võit. Anett lasi ta ise mängu tagasi. Aga õnneks koosneb tennisemäng kolmest setist."