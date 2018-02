Fed Cupi debütant Katriin Saar: olin närvis ja rapsisin liiga palju

Eesti Fed Cupi tennisenaiskond jäi Tallinnas toimuval Euro-Aafika tsooni I grupi avamatšis Portugali vastu 0:1 kaotusseisu, kui 15-aastane Katriin Saar kaotas Francisca Jorgele 2:6, 3:6.

"Kindlasti oli närvid väga suur faktor. Mängu lõpu poole rahunesin rohkem maha ja mäng hakkas välja tulema, aga tundsin ikka, et ei ole veel täiesti rahulik," kommenteeris Fed CUpi debüüdi teinud Märten Tamla õpilane.

"Aga mida mäng edasi, seda paremaks läks. Kõige rohkem on kahju sellest, et see oli tegelikult võidetav mäng. Tahtsin väga hästi mängida, et see punkt Eestile tuua."

Eesti - Portugali teises mängus tulevad väljakule kummagi riigi esireketid Anett Kontaveit ja Ines Murta.