Fed Cup Tallinnas algas üllatusega: Ostapenko kaotas maailma 161. reketile!

Tallinnas Tallinki tennisekeskues alanud Fed Cupi Euro-Aafrika tsooni I grupi mängudes vormistas täna suurüllatuse Türgi esireket Cagla Buyukakcay (WTA 161.), kes sai kolmes setis jagu Läti tähest Jelena Ostapenkost.

Maailma kuues reket kaotas Buyukakcayle kaks tundi ja 18 minutit kestnud lahingus 2:6, 6:3, 3:6.

Alles eile rääkis Ostapenko pressikonverentsil Eesti ajakirjanikele, et Fed Cupil ei mängi naiste edetabelikoht praktiliselt mingit rolli. "Siin on raskem, sest vastased mängivad Fed Cupil palju paremini kui tavaliselt WTA turniiridel. Tiimivaim, kõik toetavad kõiki, võitlevad tugevalt," sõnas ta.

Ühtlasi märkis Ostapenko, et oli pärast Australian Openi kolmandas ringis Anett Kontaveidile kaotamist vigastatud ning sai enne eelmisel nädalal Peterburis toimunud WTA turniiri vaid paar päeva trenni teha. "Vähemalt on praeguseks valu läinud ja kõik on korras. Kui ma pärast Kontaveidiga kohtumist väljakult ära läksin, ei suutnud ma jalale toetadagi. See oli väga halb," ütles ta.

Türgi - Läti matš on nüüd 1:1 viigis, sest Läti teine number Anastasija Sevastova alistas esimeses mängus Ayla Aksu (WTA 226.) 6:4, 6:3. Ees ootab otsustav paarismäng.

Läti alagruppi (D) kuuluvad veel Poola ja Austria, kelle vahelises matšis on kahe üksikmängu järel seis samuti 1:1 viigis. Serbia on A-alagrupis juba kindlustanud võidu Bulgaaria üle.

Eesti Fed Cupi naiskond alustab turniiri homme kell 16 Portugali vastu. Täna mängib Portugal B-grupi avamängus Suurbritanniaga. Delfi toob meie neidude matšid lugejateni kohapealt otseblogi vahendusel.