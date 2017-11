Erakonnad meelitavad Kaia Kanepit liituma. Kui minust oleks abi, siis kindlasti tahaksin aidata, ei välista ta tulevast poliitkarjääri

Tennisestaar Kaia Kanepi ei välista pärast sportlaskarjääri lõppu poliitikasse siirdumist. Tänase seisuga on hiljaaegu avameelse elulooraamatuga välja tulnud Kanepile tehtud pakkumisi juba mitmest erakonnast, kuid tennise kõrvalt ta selle jaoks aega ei leia.

Kanepi ütles Delfile, et 2019. aasta riigikogu valimistel teda praeguste plaanide järgi veel valida ei saa, ent tulevikus võib ta poliitmaastikul figureerida küll.

"Kui saaksin midagi kasulikku teha või minust oleks abi, siis kindlasti ma tahaksin aidata. Praegu mängin tennist ja ma ei usu, et oleks aega mõlemaga korraga tegeleda. Kui midagi teha, siis korralikult!" rääkis Kanepi.

Mis erakonna ridades ta end tulevikus näha võiks, Kanepi ei avalikustanud. "Kunagi ei tea, sest maailmavaated võivad muutuda. Üldiselt arvan, et Eesti elu võiks paremaks teha, et noored tegeleksid rohkem kasulike asjadega ja oleksid vähem internetis või kaubanduskeskustes," ütles Kanepi.

Samuti ei avalikustanud ta, mis erakonnad teda enda ridadesse kutsunud on. "Neid on mõni, aga las see jääda lahtiseks," ütles ta.