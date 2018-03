Enn Pant: kui mängib Anett või Kaia ja nad kaotavad, siis glamuuri minu jaoks enam ei ole

Tallinki nõukogu esimees Enn Pant rääkis värskes intervjuus Eesti Ekspressile oma armastusest tennise vastu. Pandi sõnul on kõik tennise ümber toimuv fantastiline ning oma abistava käe on ta ulatanud aastate jooksul ka siinsetele tippmängijatele.

Pandi sõnul mäletab ta eelkõige positiivseid momente, kuid samas lähevad kaasmaalaste kaotused talle hinge: “Kui mängib Anett (Kontaveit) või Kaia (Kanepi) ja nad kaotavad, siis glamuuri minu jaoks enam ei ole. Sel päeval ei taha ma enam midagi näha. Tahan vaid koju. Võtan klaasi veini ja püüan kaotusevalu välja magada. Järgmine päev on okei. Aga muidu... Loomulikult, kõik see, mis toimub tennise ümber – see on fantastiline! See on nagu suur laulupidu.“

Kui Pant elab talvel Tais, siis näiteks viimati detsembris käisid seal harjutamas nii Kontaveit, Jürgen Zopp kui ka Kenneth Raisma.

