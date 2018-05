Endine Wimbledoni võitja: Anett Kontaveit on selgelt võimeline tänavu Pariisis kõiki üllatama

"Anett Kontaveit on mängija, kes on ka varem suuri võite saanud, kuid vahel võib-olla suurte mängijate vastu mängude lõpule viimisega hätta jäänud. Sel saviliivahooajal on ta asjad aga ümber pööranud ning on selgelt võimeline tänavu Pariisis kõiki üllatama," kiitis Bartoli eestlannat.

Kontaveit kohtub Prantsuse lahtiste avaringis maailma 99. reketi Madison Brengle'iga. Kaia Kanepi läheb samal ajal vastamisi just ühe Bartoli poolt välja toodud võimaliku üllataja Darja Kasatkinaga.