Endine treener Kanepi edust: see pole pauk luuavarrest

US Openil kaheksandikfinaali jõudnud Kaia Kanepi endine treener Silver Karjus pole 32-aastase tennisisti võimsast tagasitulekust üllatunud, vaid näeb tal isegi täna venelanna Darja Kasatkina vastu suurt võiduvõimalust.

"Suurepärane tulemus, arvan, et see pole päris pauk luuavarrest," ütles Karjus ETV spordiuudiste stuudios. "Kaia on alati olnud metskass, kes kõnnib omapead ja trenni teeb ta ju hoolega. Et üleüldine seis on selline, et kõik on stabiliseerinud, võrdsustunud, on Kanepi enda võimalused ära kasutanud ja homme (täna - toim.) tuleb võimalus mängida koha eest veerandfinaalis."

"See, uus treener (Kanepit abistab US Openil Alina Židkova, kes tõusis karjääri jooksul parimal juhul maailma edetabelis 51. kohale - toim.), uus motivatsioon - ma arvan, et siin on palju tegureid, aga tal on alati standardklass olemas olnud, mida ei saa tal ära võtta," jätkas Karjus. "See on nagu jalgrattasõit. Viimast lihvi peab ehk rohkem treenima, aga standard on tal olemas ja sinna peale saab ehitada, kui tal ainult tervist oleks."

Lõpetuseks sõnas Karjus, et näeb Kanepil venelanna Kasatkina vastu suuri võiduvõimalusi: . "Noor venelanna ihub hammast - see tuleb kõva mäng, aga Kaial on oma võimalused; arvestades senist turniiri käiku, näen tal päris suuri võiduvõimalusi."

Kanepi (WTA 418.) ja Kasatkina (WTA 38.) mäng peetakse täna Louis Armstrongi nimelisel väljakul kolmanda matšina. Mängudega tehakse algust Eesti aja järgi kell 18.