Eksperdid Kontaveidi ja Stephensi mängust: kumb võidab, võib jõuda finaali

Prantsusmaa lahtiste neljanda ringi mängu eel on tekkinud kummaline olukord, kus kihlveokontorid on edetabelikohad pea peale pööranud – soosikuks, kuigi napiks, peetakse maailma 24. reketit Anett Kontaveiti, mite esikümne lõpetavat ameeriklannat Sloane Stephensit.

Ekspertide sõnul oskavat USA Openi valitsev tšempion Stephens küll mängida suuri mänge – ta pole karjääri jooksul kaotanud kuuest finaalist ainsatki – ent Kontaveidil on hoog sees, enesekindlus aina kasvab ja ta peaks olema parem liivamängija.

Kirjutatakse, et Kontaveit mängis külmavereliselt üle turniiri suursoosiku Petra Kvitova, kui Stephens oli hädas maailma 57. numbri Camila Giorgiga, päästis kaks matšpalli ja võitis otsustava seti 8:6. Seega on Stephens ka veidi väsinum.

Kontaveidi kahjuks räägib see, et ta pole varem Suure slämmi turniiril veerandfinaali jõudnud ning sestap võib läbi põleda. Arvatakse sedagi, et matši võitja võib jõuda Pariisis finaali välja, sest tabeli alumisel poolel alistamatuid vastaseid pole.

kihlveokontorite ennustused: